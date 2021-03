Stoichkov a Goal: "Nessuno riuscirà a far cambiare idea a Messi"

Hristo Stoichkov pessimista sul futuro al Barcellona di Lionel Messi: "Se ha le idee chiare, nessuno potrà fargli cambiare opinione".

La lotta al vertice in Liga, il futuro di Messi e del Barcellona: sono questi alcuni dei temi trattati da Hristo Stoichkov, ex attaccante bulgaro che in blaugrana vinse niente di meno che un Pallone d'Oro nel 1994.

Intervistato da Goal, Stoichkov ha detto la sua sul primato dell'Atletico Madrid che, però, inizia a scricchiolare sotto i colpi della rimonta del Barcellona e del Real Madrid.

"È semplice. Il 'Cholo' sta andando alla grande e l'Atletico è una grande squadra. Ma da sempre, soprattutto dal 2014, è una squadra abituata a stare in seconda o terza posizione. Era stato accumulato un grande vantaggio, ma ogni volta che si perdeva un punto si credeva che non fosse importante. I punti persi alla fine si sommano e ti vanno contro".

Catalani a soli quattro punti dai 'Colchoneros': secondo Stoichkov, con i tifosi sugli spalti la musica sarebbe diversa.

"Se il Barça giocasse con il suo pubblico, sarebbe primo e vincerebbe il campionato".

Pessimismo sul prosieguo dell'avventura in blaugrana di Lionel Messi: difficile un ripensamento della 'Pulce' dopo la richiesta ufficiale d'addio presentata la scorsa estate.

"Nessuno riuscirà a convincere Messi di qualcosa se ha le idee chiare su cosa fare. Sosterrò sempre la decisione presa da Leo. E lo ha fatto anche Laporta. Abbiamo a che fare con un mito, che ci ha fatto ridere e persino piangere".

A questo Barcellona basterebbero pochi ritocchi per tornare a competere per la vittoria della Champions, dove quest'anno è stato eliminato dal PSG.