Stoccata di Materazzi a Ibrahimovic: "Senza di te non avremmo vinto la Champions"

Materazzi ha ricordato sui social come la Champions del 2009/2010 conquistata dall'Inter arrivò in seguito alla cessione di Ibrahimovic.

Sono passati quasi dieci anni dal Triplete dell' , da quella Champions vinta a Madrid in finale contro il . Una stagione unica per i tifosi nerazzurri, orgogliosi per quanto fatto da Milito, Sneijder, Eto'o. Quest'ultimo arrivato in uno scambio con Ibrahimovic che Marco Materazzi ancora apprezza.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Su Instagram, infatti, Materazzi ha ringraziato Ibrahimovic per la vittoria della 2010: l'addio dello svedese verso il , infatti, portò Eto'o a Milano dando vita alla stagione da sogno interista, che poteva contare su una squadra atomica.

Materazzi ha inoltre taggato lo stesso Eto'o, mandando un messaggio all'ex compagno, ora in procinto di tornare in :

"Veni, vidi, vici. Sempre e comunque grazie Ibrahimovic, senza di te non l’avremmo mai vinta".

A Barcellona invece Ibrahimovic non riuscì a conquistare la Champions, trofeo d'elite che ancora manca nella sua bacheca. Dopo l'esperienza blaugrana il ritorno al per diventare idolo dell'altra parte di Milano, che in questi giorni sta sperando in un suo acquisto il prossimo gennaio.

L'uscita di Materazzi via Instagram è arrivata in risposta alla dichiarazione di Ibrahimovic su GQ: