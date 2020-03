Stipendi Juventus: un mese senza pagamenti equivale a 20 milioni di risparmio

Il monte ingaggi della Juventus ammonta a 250 milioni di euro e la proposta di Chiellini sul taglio degli stipendi porterebbe un notevole risparmio.

Il calcio è ormai fermo da settimane a causa di un'emergenza che sta bloccando il mondo intero. Anche i club di fanno i conti con un momento delicato dal punto di vista economico dettato dal mancato arrivo di entrate.

Nasce da qui l'esigenza di riflettere sui bilanci e su eventuali risparmi: il discorso vale anche per una potenza come la , che deve far fronte a un monte ingaggi notevole di 250 milioni complessivi.

La proposta avanzata da capitan Chiellini sui tagli degli stipendi porta a un rapido calcolo: ogni mese equivale a 20 milioni di euro in casa bianconera. Una somma notevole per un mese di marzo praticamente inattivo dal punto di vista delle competizioni.

In attesa di capire se nei prossimi mesi le attività potranno riprendere regolarmente, il presidente del CONI GIovanni Malagò ha commentato la questione degli stipendi, come riferito da 'Tuttosport':

"Magari togliere il trenta per cento a un giocatore che guadagna 10 milioni netti è un conto, levarli invece a un professionista di Serie B o Lega Pro è una cosa diversa. Forse è giusto che chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare, come sta già accadendo".

Non è ancora possibile quantificare i danni che l'emergenza Coronavirus porterà alle casse dei club: dai mancati incassi dello stadio alle spese per i rimborsi, unito a un merchandising attualmente totalmente bloccato. L'eventuale taglio degli stipendi darebbe sicuramente una boccata d'ossigeno alle squadre che devono ragionare in un contesto mai vissuto prima: uno scenario di crisi che inevitabilmente colpirà anche questo mondo.