Steven Gerrard a un passo dall'Aston Villa: sostituirà Dean Smith

Immaginate di essere un tifoso del Liverpool. E immaginate di ritrovarvi di fronte Steven Gerrard, questa volta da avversario. Mai successo, perché StevieG nella propria carriera di calciatore ha indossato una e una sola maglia in Premier League, prima di chiudere negli Stati Uniti. Ma sta per succedere: l'ex capitano dei Reds, oggi manager, è a un passo dalla firma con l'Aston Villa.

Secondo il 'Guardian', è ormai praticamente fatta per l'arrivo a Birmingham di Gerrard. Contratto in fase di preparazione, accordo che necessita appena degli ultimi dettagli, firma vicinissima. L'Aston Villa pagherà 3 milioni di sterline (3 milioni e mezzo di euro circa) ai Rangers per consentire la liberazione dell'ex centrocampista, che ha iniziato la stagione a Glasgow e la proseguirà, e concluderà, in Inghilterra. Come riportato dal 'Mirror', Gerrard è già arrivato a Londra in serata.

L'ex Liverpool è reduce dalla straordinaria cavalcata che ha riportato il titolo scozzese ai Rangers dopo 10 anni esatti. E pure in questa stagione è partito bene, vincendo 9 delle prime 13 partite di campionato e staccando ancora una volta il Celtic di 4 punti. Nell'ultimo weekend, i Gers si sono imposti per 4-2 sul Ross County.

Una situazione opposta rispetto a quella di un Aston Villa in profonda crisi e reduce da 5 sconfitte consecutive in Premier League. Tanto che, dopo il ko per 1-0 in casa del Southampton, i vertici del club hanno deciso di esonerare il manager Dean Smith. In un primo momento il candidato più forte sembrava essere l'ex giallorosso Paulo Fonseca, già in trattativa con il Tottenham e il Newcastle negli ultimi mesi, prima che le attenzioni virassero su Gerrard.

Se, come tutto fa credere, Gerrard diventerà presto il nuovo allenatore del Villa, avrà un'intera sosta per le nazionali per fare il punto della situazione. Possibile data dell'esordio: sabato 20 contro il Brighton. E occhio all'11 dicembre: è in programma Liverpool-Aston Villa. Ad Anfield.