Sterling ed il mondo del calcio: "Difficile avere amici, ne ho solo 3-4"

Nell'ultima stagione con la maglia del Raheem Sterling ha collezionato un totale di 51 presenze, 25 goal e 18 assist.

Un rendimento che ne ha fatto uno dei punti fermi della squadra di Guardiola. Nonostante questo, ai taccuini di GQ, il giocatore inglese confessa che lo spagnolo gli chieda sempre di più in campo.

Poi si passa all'aspetto personale del mondo del calcio e di come sia molto difficile trovare dei veri amici in questo ambito.

"Sinceramente penso di avere solamente 3-4 amici stretti all'interno dello spogliatoio, è una cosa difficile. Non è solito restare in contatto coi miei compagni durante le vacanze estive o in altri periodi. In un contesto come quello del calcio è difficile stringere delle amicizie, mi piace stare di più coi ragazzi normali. C'è molto ego. Non lo sopporto, molti calciatori non lo hanno, anche se vivono momenti da diva".