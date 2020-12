Stephen Appiah: l'infanzia difficile, la gloria in Italia e col Ghana, la trombosi e l'inferno dei debiti

Scoperto da Lo Monaco, Appiah approda in Italia a 16 anni e riesce a imporsi con Udinese, Parma, Brescia e Juventus: poi il declino e grossi problemi.

Centrocampista che abbinava quantità e qualità, dotato di straordinari mezzi fisici e atletici, Stephen Appiah ha trovato nell' e nella il suo Eldorado come calciatore. Approdato nella penisola da giovanissimo, dopo un'infanzia difficile in Africa, si afferma nel massimo campionato con le maglie di , , e . In bianconero raggiunge il suo apice di rendimento nella stagione 2003-04, seguita da un torneo Olimpico ad alto livello giocato ad Atene con il .

Ma come è stata rapida l'ascesa, altrettanto repentina sarà la discesa del ghanese: chiusa l'avventura in bianconero dopo due stagioni, va in , ma, a causa di un'operazione mal eseguita, rischia persino la vita a causa di un'embolia. Presto arriveranno poi i tanti debiti, legati ai rapporti con i suoi procuratori, cambiati senza troppi complimenti, ad insolvenze con i suoi avvocati e a folli festini fra bottiglie di champagne e ragazze ucraine.

Anni bui, che lo porteranno persino a scappare sotto falsa identità per non farsi rintracciare dal fisco e dai creditori. Prima di tornare a giocare, per breve tempo, con Cesena e , e chiudere la carriera in . Oggi fa il testimonial per il marchio Total in Ghana, il suo Paese, e sembra aver ritrovato un po' di serenità.

L'INFANZIA DIFFICILE E L'ARRIVO IN ITALIA NEL 1997

Nato ad Accra, la capitale del Ghana, ufficialmente il 24 dicembre 1980, il piccolo Stephen, come tanti suoi connazionali, cresce in un contesto di grande povertà, economica e di valori. A toglierlo dalla strada è l'amore per il calcio, che si manifesta precocemente e lo vede, non senza difficoltà, entrare nel Settore giovanile degli Heart of Oak all'età di 12 anni.

"Io andavo a scuola senza soldi - racconterà il giocatore a 'Le Iene' nel 2010 - Un giorno un mio amico molto ricco mi ha detto: 'Se scappi da scuola e vieni a giocare a pallone con me, ti offro il pranzo'. Al che io ho detto: 'Oh, il pranzo! Devo approfittare'. Quando il maestro ha scoperto che andavo a giocare a calcio invece di andare a scuola mi ha messo su un tavolo e mi ha frustato...".

E anche le partite riflettevano la situazione di grande povertà dei ragazzi.

"La mia squadra - racconterà - era povera, giocavamo con le fasce ai piedi. Com'è stato passare dalle fasce alle scarpe con i tacchetti? Quando calciavo pensavo che volevo sentire la palla con il piede come quando calciavo con i piedi nudi. Però quando correvo non sentivo le pietre e dopo l'allenamento sentivo i piedi rilassati e puliti".

Nonostante la povertà, Stephen con la palla fra i piedi ci sa fare e a 15 anni fa già capolino in Prima squadra, vince con il Ghana Under 17 i Mondiali di categoria e fa il suo esordio anche con la Nazionale maggiore. Il destino vuole che Pietro Lo , ai tempi capo osservatore dell'Udinese, lo noti e decida di investire su di lui 100 milioni di Lire per portarlo in Italia.

È il mese di gennaio del 1997 e il giovane ghanese, ancora minorenne, sbarca a Udine a febbraio per giocare inizialmente con la Primavera bianconera. L'impatto con una realtà così diversa come l'Italia non è semplice per un ragazzo che fino a quel momento ha convissuto con la povertà.

"Quando sono arrivato in Italia, - racconta a 'Le Iene' - non conoscevo il cibo. Mi portarono gli spaghetti ma non riuscivo a usare la forchetta, ogni volta che provavo a metterli in bocca mi scivolavano dalle mani... Non ce la facevo a mangiarli nemmeno con le mani. Anche la pizza non mi piaceva. Così mangiavo soltanto gelato e biscotti".

LA CRESCITA CON L'UDINESE

Pian piano tuttavia, aiutato in questo anche dal suo connazionale Gargo, Appiah, che pur non conoscendo l'Italiano in campo sa intendersi con i suoi compagni, inizia ad ambientarsi.

"La lingua, il cibo e il clima sono sempre stati un problema, - ha dichiarato in un'intervista a 'Max Tv' - ma quando sono arrivato al campo di allenamento della squadra, ho incontrato il leggendario Mohammed Gargo che mi ha consigliato e incoraggiato".

Il debutto ufficiale arriva in Serie A al Meazza, contro il , l'11 febbraio 1998, gara in cui il ghanese, con Zaccheroni in panchina, subentra nei minuti finali al posto di Locatelli. I suoi ricordi in merito sono un po' offuscati, il ghanese parlerà di un esordio propiziato da un infortunio di Gargo, e di una partita in cui segna un goal da 30 metri. Ma non risulta nulla di tutto questo.

Nella seconda metà della stagione 1997/98 invece totalizza 11 presenze nel massimo campionato, 5 delle quali da titolare nel finale di stagione, senza goal. E in tutte le occasioni in cui parte come titolare, l'Udinese vince, chiudendo con uno storico 3° posto finale dietro Juventus e .

Centrocampista talentuoso e di una fisicità esplosiva, è alto un metro e 78 per 77 chilogrammi di muscoli e gioca da interno di centrocampista o anche da perno centrale in una mediana a tre.

Appiah resta in Friuli per altre due stagioni, e gli anni all'Udinese lo vedono progressivamente imporsi come grande talento. I primi goal italiani gli segna nella 1998/99, 2 al Gualdo e uno al Parma nei quarti di finale. Nell'aprile 1999 però si ammala di epatite virale, forse partecipando ai Mondiali Under 20 con il Ghana, senza accorgersene.

Così nell'estate 1999, quando il Parma di Tanzi si interessa a lui, e deve trasferirsi in gialloblù assieme a Marcio Amoroso, l'affare salta perché non supera le visite mediche.

"Lo cureremo - fa sapere l'Udinese - e poi lo cederemo nuovamente al Parma. Con la società emiliana, infatti, abbiamo deciso di rinviare il tesseramento di Appiah a guarigione avvenuta".

LA COPPA ITALIA CON IL PARMA E IL RAZZISMO

Dopo una stagione vissuta ai margini e condizionata dai problemi di salute, e aver totalizzato 45 presenze e 3 goal in maglia bianconera, Appiah saluta l'Udinese nell'estate del 2000 per approdare finalmente in Emilia al prezzo di 11 miliardi di Lire. Con la maglia gialloblù completa la sua maturazione calcistica, pur non giocando tantissimo vista l'agguerrita concorrenza.

In due stagioni colleziona 49 presenze (28 in campionato) e 2 goal, uno in Coppa Italia, nel pirotecnico 6-1 contro l'Inter del 29 novembre 2000 (andata dei quarti di finale) e un altro nel 2-2 casalingo del Terzo turno di Coppa UEFA contro il Monaco 1860.

In gialloblù il giocatore ghanese è anche vittima di un grave episodio di razzismo, uno dei rari casi messi in atto non da un calciatore. Il 16 dicembre 2001, durante -Parma, il guardalinee Claudio Puglisi a un quarto d'ora dalla fine inciampa su Nakata, che si sta riscaldando a bordo campo, perde l'equilibrio e sbatte contro Appiah, che a sua volta si sta scaldando. Vola così per terra, venendo subissato dai fischi e dalle risate dei tifosi presenti sugli spalti.

Puglisi non era un guardalinee qualunque: due anni prima aveva assistito Collina nella finale di fra il e il Monaco, ed era fra i candidati a rappresentare l'Italia nei Mondiali del 2002 in Corea e . All'assicuratore di Voghera saltano i nervi, e, secondo la versione del Parma, poi confermata dalla Commissione d'Appello Federale, apostrofa pesantemente il centrocampista ghanese: "Negro di merda".

L'Ufficio indagini della FIGC apre un'inchiesta, Puglisi è imputato di aver violato l'articolo 1 del Codice di Giustizia sportiva, ma sentiti i testimoni, viste alcune dichiarazioni contradditorie del test Sartor, la Commissione disciplinare decide di prosciogliere il collaboratore dell'arbitro. I ducali tuttavia non mollano e fanno ricorso al Caf, ottenendo giustizia. Puglisi è infatti squalificato per 2 mesi e anche per questo non andrà ai Mondiali.

Con il Parma Appiah vince il suo primo trofeo italiano, la Coppa Italia 2001/02, conquistata con Pietro Carmignani in panchina battendo nella doppia finale la Juventus di Lippi. Appiah è titolare nella partita di andata persa 2-1 a , mentre in quella di ritorno al Tardini (vittoria 1-0 per i gialloblù) subentra negli ultimi 5 minuti.

AL BRESCIA CON GUARDIOLA E BAGGIO

Il ghanese, che con la maglia gialloblù ha messo insieme 49 presenze e 2 reti, è ormai stanco di doversi accontentare di giocare a singhiozzo, così nell'estate del 2002 chiede alla società gialloblù di essere ceduto in prestito per giocare con più regolarità.

Il Parma lo accontenta e lo manda al Brescia, dove trova un allenatore come Carlo Mazzone e compagni di squadra come Pep Guardiola e Roberto Baggio. Per il centrocampista è l'anno del boom: segna infatti 7 reti in 32 presenze, di cui 31 in campionato.

"Il Brescia è stata la migliore stagione della mia carriera - affermerà ai microfoni di 'JoySport' - perché era una piccola squadra e quando mi sono unito a loro siamo arrivati ​​al 6° posto in campionato. Nessuno si aspettava che facessimo così bene. Ho potuto giocare con Guardiola e Baggio, e i campioni come loro ti rendono le cose semplici".

DALLE OLIMPIADI ALLA JUVENTUS

Il centrocampista è ormai pronto a fare un'esperienza in una big. Su di lui approda per prima la Juventus, che con il Direttore generale Luciano Moggi lo porta a Torino nell'estate del 2003. I bianconeri versano 6 milioni e mezzo di euro nelle casse del Parma, proprietario del suo cartellino, per assicurarselo.

A dargli il benvenuto ci pensa a modo suo Gigi Buffon, che lo aveva già conosciuto nell'esperienza in Emilia.

"Mi ricordo che dopo il primo allenamento siamo andati a cena - ricorderà Appiah - e Buffon per prendermi in giro ha detto: 'Abbiamo il nuovo magazziniere, tu che ci fai qua? Presentati!'. E io, che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ho risposto: 'Amico, invece di parlare, vammi a fare un'insalata senza pomodoro e cipolla, però metti il tonno'. E tutti, anche Lippi e il signor Moggi, proprio tutti, si sono messi a ridere".

Le premesse per far bene in bianconero ci sono tutte ma le cose non andranno come previsto. La squadra fatica infatti a riproporsi sui livelli delle due stagioni precedenti e anche Stephen, pur giocando parecchio, alterna momenti buoni ad altri incerti. Il bilancio stagionale è comunque di 46 presenze e un goal, alla , nel congedo casalingo.

A rigenerare il centrocampista è così il torneo Olimpico di Atene. Appiah infatti gioca ad altissimo livello e si guadagna la conferma alla Juventus anche dopo l'arrivo in panchina di Fabio Capello. Soffre però la concorrenza del brasiliano Emerson, voluto proprio dal tecnico friulano, e questo non lo aiuta.

Torna comunque alla ribalta nel finale di stagione, giocando una grande partita nel 5-2 casalingo sul , condito da un bel goal in contropiede, e si ripete nel commiato casalingo contro il , gara in cui va nuovamente a segno. In tutto mette insieme 23 presenze e 2 reti, dando il suo apporto nello Scudetto vinto sul campo dai bianconeri ma poi revocato dopo i fatti di Calciopoli.

Dopo 69 presenze e 3 reti saluta Torino e la Serie A nell'estate 2005 per tentare l'avventura turca con il Fenerbahçe, senza rimpianti.

"Nei due anni di sono stato benissimo, - ama ripetere - grande società, compagni fantastici, tutto bello".

IL DECLINO E I TANTI GUAI

L'esperienza turca per il centrocampista inizia molto bene. Il primo anno segna 11 reti in 40 presenze e nell'estate del 2006 vive anche i suoi primi Mondiali. In è uno dei leader del Ghana che si qualifica agli ottavi di finale, perdendo poi con il . Segna anche un goal nella gara decisiva del girone con gli , vinta 2-1 dagli africani.

Ma presto l'incanto si trasforma in incubo per il giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Repubblica', lo Studio Canovi, e il suo secondo agente, Santiago Morrazzo, che ha abbandonato senza troppi complimenti, gli fanno causa per provvigioni non saldate, mentre il proprietario dell'ex casa di Torino, semidistrutta dalla festa di addio organizzata con suoi connazionali, a base di champagne e ragazze ucraine, presenta una richiesta di risarcimento danni a suo carico.

Appiah non paga nulla e accumula tanti debiti, ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro. La seconda stagione a Istanbul, nonostante si aggiudichi campionato e Supercoppa di Turchia, vede un leggero calo, con 37 presenze e 6 goal. Anche perché subentra un grave problema di salute.

"Con la maglia del Fenerbahçe ho rischiato di morire, - denuncia a 'Il Giorno' nel giugno del 2009 - decisi di accettare la loro proposta nel 2005 quando seppi che la Juve stava prendendo Vieira. A gennaio i primi dolori: avevo male al ginocchio, ma Zico mi chiedeva di giocare e fino alla conquista dello Scudetto non ho mollato. Poi mi sono fatto operare. Qualche mese dopo, la notte prima del derby col , cominciai a stare malissimo. Non riuscivo a respirare, le vene si ingrossarono, in ospedale mi diagnosticarono una trombosi profonda".

"In Italia addirittura mi diedero del 'miracolato', - rivela - spiegandomi che in Turchia si erano dimenticati di farmi la terapia anticoagulante per le microembolie polmonari. Mi hanno curato male e trattato peggio, perciò ho portato il club in Tribunale chiedendo la rescissione del contratto mentre loro volevano che fossi io a risarcirli! E purtroppo la FIFA ha dato ragione a loro. Devo pagare 2-3 milioni, o meglio li pagherà al la prossima squadra in cui giocherò".

Peccato però che interrotto il rapporto con i turchi nel 2008, nessuno, a soli 27 anni, sembra volergli dare un'altra chance e credere più in lui. Inseguito dai creditori e dal fisco, fa perdere le sue tracce. Mentre la famiglia risiede in una villetta a Torino, lui diventa un desaparecido e fissa la residenza legale in un casermone abitato da extracomunitari a Nichelino, dove non ci sono né campanello, né cassetta della posta.

Sotto falsa identità cerca addirittura un ingaggio in , allenandosi con i russi del Rubin Kazan, ma non se ne farà nulla. Per l'ex bianconero sono mesi terribili, ma nell'autunno del 2009 è ancora l'Italia a tendergli una mano. Appiah è ingaggiato infatti dal Bologna. Dopo 2 sole presenze in rossoblù, nel 2010-11 va al Cesena.

Esperienze che lo vedono come meteora ma gli consentono di sistemare i suoi problemi. Con i bianconeri colleziona le ultime 15 partite in Serie A della sua carriera, prima di una fugace ultima avventura in Serbia con il Vojvodina da febbraio a giugno 2012. In mezzo i Mondiali in con il Ghana, che vedono le Stelle nere raggiungere i quarti di finale. Appiah non è più il leader della squadra, ma partecipa comunque all'impresa come rincalzo.

Prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo a soli 31 anni. Oggi sembra aver ritrovato un po' di serenità, e lavora come Brand Ambassador della Total in Ghana.