Da stella con lo United a comparsa col Portogallo: Bruno Fernandes e il flop a Euro 2020

Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha deluso le attese col Portogallo a Euro 2020 dopo una stagione da protagonista

Ha trasformato il Manchester United ma non è riuscito a prendere in mano il Portogallo e trascinarlo fino alla finale di Wembley. Il volto amareggiato di Bruno Fernandes incarna perfettamente il sentimento di delusione vissuto dai lusitani all'indomani della sconfitta di misura negli ottavi di finale contro il Belgio . L'ex centrocampista di Novara, Sampdoria e Udinese era chiamato a confermarsi dopo aver guidato i ' Red Devils ' ma il suo Euro 2020 si è rivelato un flop.

Dopo aver " sofferto da solo " nella camera dell'hotel durante il ritiro dell'Udinese, come ha lui stesso dichiarato in un'intervista ai canali ufficiali della UEFA, cinque anni in occasione della finale tra il Portogallo e la Francia , decisa da un goal di Eder nei tempi supplementari, questa volta Bruno Fernandes aveva tutti i riflettori puntati.

Il portoghese ha cambiato i ' Red Devils ', con i numeri che parlano chiaro: 28 goal e 17 assist in 58 partite. Un contributo incredibile che ha spinto la squadra di Solskjaer al secondo posto in Premier League , alle spalle del Manchester City , e alla finale di Europa League , persa a calci di rigore contro il Villarreal .

Arrivato a Old Trafford a gennaio 2020 dallo Sporting Lisbona, Bruno Fernandes ci ha messo poco tempo a convincere tutti, nonostante lo scetticismo iniziale per la cifra record sborsata dal Manchester United . I 'Red Devils' hanno, infatti, messo sul piatto 55 milioni di euro di parte fissa più 25 milioni di bonus e il 10% della cifra derivante dalla plusvalenza di una futura rivendita . Ben presto, il classe 1994 si è ritagliato un ruolo di assoluto protagonista nello scacchiere tattico dello United, diventato il calciatore a creare il maggior numero di occasioni da goal.

La stagione da urlo con la maglia del Manchester United , conclusasi con il premio di 'Giocatore dell'Anno' intitolato a 'Sir Matt Busby' lasciava presagire a un ruolo di primo piano nel Portogallo di Fernando Santos, accanto a Cristiano Ronaldo .

Il campo ha, però, emesso un verdetto completamente opposto: Bruno Fernandes non è mai riuscito a guidare i lusitani, ma al contrario si è dovuto addirittura accomodare in panchina in occasione della sfida contro la Francia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Arretrando di qualche metro il raggio d'azione rispetto alla porzione di campo occupata con il Manchester United , il 27enne ha deluso le attese, con Fernando Santos che gli ha preferito la coppia ben assortita formato da Joao Moutinho e Danilo Pereira , il mix perfetto tra qualità e dinamismo.

Da protagonista assoluto con lo United a comparsa nel Portogallo, la lunga stagione di Bruno Fernandes va in archivio. Ora qualche settimana di riposo, in attesa di tornare a lavorare con l'obiettivo di continuare a trascinare i 'Red Devils' e vestire i panni di protagonista nel nuovo ciclo della nazionale lusitana.