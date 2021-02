Stella Rossa-Milan dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Stella Rossa sfida il Milan nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

STELLA ROSSA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Stella Rossa-Milan

Stella Rossa-Milan Data: 18 febbraio 2021

18 febbraio 2021 Orario: 18.55

18.55 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Stella Rossa di Dejan Stankovic sfida il Milan di Stefano Pioli nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I serbi si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta del torneo grazie al piazzamento al 2° posto nel Gruppo L dietro ai tedeschi dell'Hoffenheim, i rossoneri invece hanno vinto il Gruppo H precedendo i francesi del Lille.

Nei 4 precedenti nelle Coppe europee fra le due squadre, la Stella Rossa non ha mai battuto il Milan: il bilancio è infatti di 3 sconfitte e un pareggio. La Stella Rossa, inoltre, non vince da sei partite contro un’avversaria italiana in competizioni europee, con un parziale di 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo successo dei serbi risale al match contro la Roma a dicembre 2005 in Coppa UEFA.

Nel computo ufficiale manca però naturalmente la partita del 9 novembre 1988 in Coppa dei Campioni. Dopo l'1-1 dell'andata al Meazza, Savicevic porta in vantaggio i serbi, Virdis viene espulso, ma quando tutto sembra volgere al peggio, su Belgrado cala una provvidenziale nebbia.

Quando la partita si rigioca il giorno seguente (senza gli squalificati Virdis e Ancelotti) il Milan di Sacchi pareggia 1-1 nei tempi regolamentari, grazie a un goal di Van Basten, e vince 4-2 ai rigori grazie alle parate di Giovanni Galli, con Rijkaard che firma la qualificazione trasformando il rigore decisivo.

Brahim Díaz e Hauge, autori di 3 goal ciascuno, sono i migliori marcatori del Milan nel torneo, ma il norvegese non figura nella lista UEFA. Fra i serbi, invece, spiccano le 2 reti realizzate da Aleksandar Katai. In questa pagina tutte le informazioni su Stella Rossa-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO STELLA ROSSA-MILAN

Stella Rossa-Milan si disputerà la sera di giovedì 18 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Rajko Mitic di Belgrado, noto anche come Maracaña. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 5ª nelle Coppe europee fra le due squadre, è in programma alle ore 18.55.

La sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Stella Rossa-Milan, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il supporto del commento tecnico di Fernando Orsi.

Tifosi e appassionati, mediante Sky Go, potranno seguire il confronto europeo Stella Rossa-Milan anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche soltanto collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell'Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Stankovic dovrebbe schierare i serbi con un 4-2-3-1 speculare a quello dei rossoneri. In attacco toccherà probabilmente a Pavkov agire da centravanti, con l'italiano Falcinelli che si accomoderà inizialmente in panchina. Alle sue spalle, sulla trequarti, potrebbero agire El Fardou, Ivanic e Gavric. La mediana, molto solida, vedrà l'ivoriano Sanogo affianco a Petrovic. In difesa, davanti al portiere Borjan, Gajic e Rodic si candidano nel ruolo di esterni bassi, con Pankov e Milunovic a comporre la coppia centrale.

Pioli pensa a un turnover moderato in vista del derby. Dubbio fra i pali fra Gianluigi Donnarumma e Tatarusanu, mentre in difesa giocherà dal 1' il rientrante Calabria a destra, con Theo Hernández a presidiare la corsia mancina. Al centro non sarà rischiato Kjaer, che dovrebbe riposare e lasciar spazio a Tomori. In mediana out Bennacer e spazio a Tonali, ma le grandi novità riguarderanno il reparto offensivo: Mandzukic sarà infatti il centravanti, con Castillejo, Meité e Rafael Leão sulla trequarti. In panchina Ibrahimovic e Calhanoglu.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Meité, Rafael Leão; Mandzukic.