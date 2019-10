Stella Rossa, il Kosovo nega l'ingresso: governo serbo infuriato

Alla Stella Rossa è stato proibito di entrare in Kosovo per un match della Coppa di Serbia. Da Belgrado esplodono: "Escludetelo da FIFA e UEFA".

La politica e il calcio si incontrano, ancora una volta: dopo la bandiera armena apparsa su un drone durante Dudelange-Qarabag, un altro episodio rischia di creare un caso dalle proporzioni enormi.

La avrebbe dovuto giocare oggi in Coppa di contro il Trepca ma, come riportato da 'La Repubblica', è accaduto l'imprevedibile: alla squadra della capitale è stato negato l'ingresso in Kosovo a Zvecan, città a nord ma a maggioranza serba.

Nonostante il Kosovo sia da tempo affiliato alla FIFA e all'UEFA, la Serbia non riconosce la sua indipendenza e continua a considerarlo come una provincia a sud d'etnia albanese: principale motivo d'attrito che, su ordine del governo di Pristina, ha indotto la polizia a bloccare l'autobus della Stella Rossa alla frontiera di Jarinje.

Ovviamente amareggiata la dirigenza dello storico club campione d'Europa nel 1991, dura la reazione del governo centrale di Belgrado che spera nell'esclusione del Kosovo da FIFA e UEFA come punizione esemplare per un atteggiamento ritenuto inaccettabile.

La gara tra Trepca e Stella Rossa si disputerà domani ma in uno scenario diverso: a Stara Pazova, a pochi km da Belgrado dove ha sede la Federcalcio serba.