Stella Rossa da record: 108 punti nel torneo 2021/2022

La squadra di Stankovic ha superato il record di 106 punti del Celtic. Primo titolo in carriera per Falcinelli, Partizan distanziato di 13 lunghezze.

L'Inter, il Manchester City, l'Ajax. In diversi campionati europei 2020/2021, il dominio di una sola squadra ha portato al titolo nazionale diverse giornate prima della fine. Hanno frantumato record e gioito ancora una volta, chi dopo pochi mesi, chi dopo anni. Una stagione esaltante, mai come quella della Stella Rossa.

Altro campionato, altro valore del torneo, ma il campionato serbo è da sempre in quella fascia di campionati minori comunque importanti. Il 'problema' è l'eterno duopilio della capitale, Belgrado, con Stella Rossa e Partizan. I primi stavolta hanno vinto di ben 13 punti, facendo registrare il record di punti. Non nazionale, ma bensì europeo.

Allenata da Dejan Stankovic, ex idolo dell'Inter durante gli anni del Triplete, la Stella Rossa ha vinto 35 gare su 38, pareggiando le restanti. Zero sconfitte e 108 punti in classifica ottenuti nell'ultima giornata contro il Matelec, essenziali per superare il Celtic del 2017, che poteva contare su 106.

Attacco atomico con 114 reti segnate, appena 20 goal subiti (alla pari col Partizan secondo). Nonostante la mole di realizzazioni, in tripla cifra, il capocannoniere è stato Makaric del Radnick. La Stella Rossa ha però potuto contare su Radnic, che ha chiuso con 16 centri, oltre Katai, Pavkov e Mohamed, tutti oltre quota dieci.

Si è fermato invece a 9 Diego Falcinelli, arrivato la scorsa estate dopo aver trascorso la stagone 2019/2020 in Serie B, con la maglia del Perugia. Prima esperienza all'estero, prima vittoria per l'attaccante, con appena 21 presenze e un'ottima media realizzativa.

Ora la Stella Rossa proverà a tornare ai gironi di Champions League: in qualità di squadra campione in carica del torneo serbo, parteciperà al primo turno di qualificazione per poi provare ad avanzare fino ad una competizione finale in cui è apparsa, senza grandi risultati, anche nelle ultime annate.