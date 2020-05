La Stella Rossa è Campione di Serbia: primo titolo per Stankovic

5-0 nel Derby contro il Rad di Belgrado e Stella Rossa sul trono nazionale per la 31esima volta: è il primo titolo in Europa ai tempi del coronavirus.

Dopo aver vinto tutto da calciatore con la maglia dell' , nonchè con quella della , Dejan Stankovic comincia a fare lo stesso anche da allenatore. Il tecnico serbo ha infatti guidato la alla conquista del torneo nazionale, grazie al successo per 5-0 contro il Rad di Belgrado. Di fatto nel giorno della ripresa del torneo dopo lo stop per coronavirus.

Nel Derby cittadino, la Stella Rossa stacca così di ben 14 punti il Partizan secondo, che deve giocare quattro gare: anche vincendole tutte, non potrà superare i rivali cittadini che portano a casa il 31esimo titolo della propria storia, di fatto il terzo consecutivo.

Il campionato vinto dalla Stella Rossa è di fatto il primo assegnato in Europa, sul campo, dopo quelli di e ad esempio in e , senza però continuare a giocare. Al termine della gara contro il Rad grande esultanza sul terreno di gioco, seppur senza tifosi sugli spalti. Vicinissimi comunque alla squadra grazie ai social.

La Stella Rossa si qualifica dunque al primo turno di qualificazione per la Champions 2020/2021, nella speranza di poter tornare alla fase a gironi ancora una volta, dopo aver partecipato alla stessa senza riuscire a superarla già nel 2019 e nel 2018 (nel 1991 è riuscita nell'impresa di sollevare il trofeo).

Per Stankovic, che aveva in passato ricoperto il ruolo di vice-allenatore all' e di collaboratore tecnico nella sua Inter, si tratta della prima esperienza da tecnico dopo aver ricoperto per un po' di tempo il ruolo di commentatore televisivo. Pronti via, subito un trionfo.

Una giornata storica in ogni senso, non solo per Stankovic, visto che il 29 maggio del 1991, guarda caso, la Stella Rossa conquistava la sua unica Coppa dei Campioni. Ventinove anni dopo, nel giorno stesso della riapertura del campionato in seguito alla sospensione per la pandemia di covid-19, l'enorme gioia che rende ancora più grande la leggenda della Crvena Zvezda.