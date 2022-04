Steffen non rinvia, Mané entra in scivolata: il Liverpool raddoppia sul City

Un approccio perfetto. Il Liverpool ha iniziato come meglio non si potrebbe la semifinale di FA Cup a Wembley contro il Manchester City. A differenza della gara di sei giorni fa in Premier League, questa volta i 'Reds' partono col piglio giusto si portano subito avanti di due reti.

Dopo il vantaggio firmato da Konaté, che sugli sviluppi di un corner battuto da Robertson giganteggia su Aké e sigla la rete dell'1-0, è Sadio Mane ad approfittare di un grave errore degli avversari e in particolare del portiere Steffen.

Al minuto 17, dopo un retropassaggio di un compagno l'estremo difensore statunitense classe 1995 tervigersa con la palla tra i piedi e non riesce a evitare l'intervento del senegalese, che entra in tackle pulito e manda la palla in fondo al sacco.

Un brutto errore di Steffen, schierato al posto di Ederson nella sfida di coppa, che conferma l'ottimo avvio di match della squadra di Klopp, che si porta avanti di due reti dopo appena 17 minuti e prenota un posto in finale di FA Cup. Con la complicità di uno Steffen non impeccabile.