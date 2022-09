"Stavamo bene insieme": il docufilm di DAZN sul Milan di Ancelotti arriva al cinema

DAZN celebra il periodo d'oro del Milan che arrivò 3 volte in finale di Champions, vincendone 2. L'occasione per ricordare una squadra fenomenale.

“Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa era il nostro unico, grande obiettivo”.

Inizia così il trailer di "Stavamo bene insieme", il docufilm targato DAZN su uno dei Milan più forti e vincenti della storia rossonera: quello di Carlo Ancelotti, che dal 2003 al 2007 vinse due Champions League e un campionato, portandosi a casa anche Supercoppa Europea, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre ad arrivare una terza volta in finale di Champions.

DAZN

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre compresi (prevendite dal 22 settembre a partire dalle ore 20), quella squadra spettacolare e infarcita di campioni verrà celebrata nelle sale cinematografiche italiane. "Stavamo bene insieme" sarà l'occasione per ricordare le parate di Dida, le chiusure di Paolo Maldini, i lanci geometrici di Andrea Pirlo, le conclusioni di Clarence Seedorf, le magie di Ricardo Kaká, le reti di Pippo Inzaghi e Andriy Shevchenko.

Alla realizzazione del docufilm hanno partecipato sei dei pilastri di quella squadra: oltre a Inzaghi, Maldini e Pirlo, anche Alessandro Nesta, Massimo Ambrosini e Gennaro Gattuso. È stata, e sarà, l'occasione per rievocare aneddoti, curiosità e ricordi dolci, come le due Champions League di Manchester e Atene, ma anche amari, come l'incredibile sconfitta ai rigori contro il Liverpool, a Istanbul, nel 2005.

“Sbarcare per la prima volta al cinema con un contenuto prodotto da DAZN - sottolinea Stefano Azzi, CEO della piattaforma - rafforza la nostra ambizione di portare la passione per lo sport, in particolar modo quella per il calcio, a un numero sempre crescente di appassionati, rendendola ancora più accessibile e amplificando ulteriormente le emozioni delle storie che raccontiamo. Nonostante la visione in app continui a rimanere centrale per noi, adottare un approccio ‘omnichannel’ alla distribuzione dei contenuti ci permette di raggiungere un pubblico complementare, aumentando la visibilità del nostro prodotto al di fuori della piattaforma stessa”.

Presenti nel docufilm anche le testimonianze di Adriano Galliani e di alcuni avversari storici di quegli anni, stagioni nelle quali il Milan faceva costantemente la voce grossa in campo europeo: Rafa Benitez e Gigi Buffon, rispettivamente allenatore del Liverpool due volte avversario dei rossoneri in finale di Champions e portiere della Juventus nel 2003, l'anno della finale di Manchester.

"Stavamo bene insieme", diretto da Mattia Molinari, è prodotto da DAZN con produzione esclusiva RED CARPET e distribuito nei cinema cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay e MYmovies.it.