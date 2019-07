Stati Uniti-Olanda femminile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Stati Uniti e Olanda si giocano la vittoria dei Mondiali femminili: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv e streaming.

I Mondiali femminili di calcio che si disputano in sono giunti all'attesa finale: di fronte e , ovvero le favorite della vigilia - detentrici del titolo e già tre volte trionfatrici nelle sette edizioni giocate - contro le rampanti orange, laureatisi campionesse europee due anni fa.

Gli Stati Uniti sono da sempre leader del movimento calcistico femminile, prime nel ranking FIFA e possono contare su stelle di prima grandezza come la bomber Alex Morgan, finita al centro delle polemiche per l'esultanza con 'tazza di tè' nella semifinale contro l' , e la veterana Megan Rapinoe, in prima pagina a sua volta per l'accesa contrapposizione al presidente statunitense Trump.

Se le americane solo le favorite della finale, faranno comunque bene a non sottovalutare l'Olanda, che vince da ben 9 partite di fila e ha fatto fuori l' nei quarti, prima di eliminare la ai supplementari in semifinale. Occhio alle attaccanti Miedema e Martens, e alla numero 10 Van de Donk.

In questa pagina tutte le informazioni su Stati Uniti-Olanda femminile: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

STATI UNITI-OLANDA FEMMINILE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Stati Uniti-Olanda femminile DATA 7 luglio 2019, ore 17.00 DOVE Groupama Stadium, Décines-Charpieu (Francia) ARBITRO Stéphanie Frappart (Francia) TV Rai e Sky STREAMING RaiPlay e Sky Go

ORARIO STATI UNITI-OLANDA FEMMINILE

Stati Uniti-Olanda femminile vedrà il suo calcio d'inizio alle ore 17 di domenica 7 luglio, nel Groupama Stadium di Décines-Charpieu, un sobborgo di .

Il match tra Stati Uniti e Olanda femminile sarà visibile in diretta televisiva sia in chiaro, su Rai 2 (telecronaca di Tiziana Alla, commento tecnico di Patrizia Panico) che per gli abbonati Sky, al canale Sky Sport Mondiali (telecronaca di Gaia Brunelli, commento tecnico di Martina Angelini).

La finale dei Mondiali femminili tra Stati Uniti e Olanda si potrà vedere anche in diretta sul proprio Pc, tablet o smartphone: gratis andando sul sito RaiPlay e collegandosi alla diretta di Rai 2, nonchè per gli abbonati Sky, tramite l'applicazione Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Stati Uniti-Olanda femminile sarà ovviamente coperta anche dalla nostra diretta testuale: appuntamento su Goal fin dal mattino e lungo tutta la giornata con statistiche, curiosità e le ultime sulle formazioni, fino ad arrivare alla cronaca del match azione per azione.

STATI UNITI (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.