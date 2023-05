Stankovic si commuove in diretta e lascia l'intervista: "Grazie"

Il tecnico della Sampdoria in lacrime dopo i ringraziamenti di Corrado Tedeschi per la tribolata stagione della formazione blucerchiata.

La gara contro l'Empoli è uno dei simboli dell'annata blucerchiata. Una Sampdoria che lotta, ci prova, ma alla fine viene beffata all'ultimo minuto. Già retrocessa, la squadra di Stankovic sembrava poter dare una soddisfazione ai propri tifosi, prima del pari al minuto 93 di Piccoli.

Ancora una volta colpito, senza riuscire ad esultare per una vittoria di orgoglio, Stankovic al termine della gara si è commosso sulle parole di Corrado Tedeschi, noto conduttore televisivo e attore, da sempre tifoso della Sampdoria in collegamento con DAZN.

"Personalmente volevo ringraziare Stankovic, probabilmente un altro allenatore non sarebbe ancora lì. Ci ha regalato questa dignità, la Sampdoria ha giocato tutte le partite con dignità a parte qualche inciampo. Ma sfido chiunque ad allenare una squadra senza società, con tutti i problemi giganteschi. Con un pubblico dietro meraviglioso. Grazie Deki".

A questo punto Stankovic, a metà dei ringraziamenti di Tedeschi, ha lasciato per qualche istante l'inquadratura per poi tornare visibilmente commosso:

"Grazie per le bellissime parole che vanno in fondo, che vanno a toccare tutti noi. Io non faccio finta, ho dentro tantissime emozioni. Lei ha descritto quello che ho sentito e le difficoltà, che sono tante. Andare nello specifico è dura, mi auguro che la Sampdoria continui a lottare in campo".

La Sampdoria è retrocessa in Serie B nel 34esimo turno, ma resta da capire se nel 2023/2024 riuscirà a disputare la seconda serie oppure dovrà ripartire in D: una categoria in cui la formazione blucerchiata non ha mai giocato durante la sua storia.

"Devono impegnarsi tanto perchè questo club non deve sparire" ha detto Stankovic in conferenza. "Io sarei una persona strafelice se mi sedessi al tavolo per trattare perchè significa che la Sampdoria continuerà a lottare. A prescindere se rimango o no ma anche ad avere la possibilità di parlare significa che la Sampdoria va avanti".

Un capitolo tutto da scrivere nelle prossime settimane, che definiranno il futuro della Sampdoria. Ultime partite di Serie A ed un rinascita da programmare, per provare ad evitare la caduta tra i dilettanti e puntare invece all'immediata risalita nella massima serie.