Stangata a metà per Messi: due turni di squalifica dopo lo schiaffo a Villalibre

Nessuna condotta violenta per Messi, reo di aver colpito Villalibre con uno schiaffo: solo due turni di squalifica per l'argentino.

E' andata tutto sommato bene a Lionel Messi, espulso allo scadere dei tempi supplementari della finale di Supercoppa spagnola persa dal suo contro l' Bilbao.

Il fuoriclasse argentino è stato espulso dall'arbitro Gil Manzano per aver colpito con uno schiaffo di frustrazione l'avversario Villalibre, congedandosi dalla partita nel peggiore dei modi.

Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo della RFEF che ha deciso per la stangata a metà: due i turni di squalifica per Messi, sicuro assente contro il Cornellà in Coppa del Re e contro l'Elche in .

Scongiurato lo scenario più brutto per i tifosi blaugrana: qualora fosse stata riconosciuta la condotta violenta, Messi sarebbe stato fermato per un minimo di quattro giornate fino ad un massimo di dodici.

La tesi della condotta violenta è venuta a cadere e Messi potra così tornare a disposizione di Ronald Koeman per la sfida del 31 gennaio, che vedrà il Barcellona affrontare, ironia della sorte, di nuovo l' in campionato.

ℹ️ El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2021

Il Barcellona, comunque, ha già annunciato che presenterà il ricorso contro la squalifica comminata alla 'Pulce', alla prima espulsione in carriera con la 'camiseta' blaugrana addosso.