Standard Liegi-Rangers, goal di Roofe da metà campo: record in Europa League

Kemar Roofe è l'uomo della serata di Europa League. Segna da centrocampo e lascia di stucco Gerrard: "Il goal più bello che io abbia mai visto".

La serata di è stata scossa da un goal clamoroso messo a segno nella partita tra e Standard Liegi. Gli scozzesi, già in vantaggio di un goal, stavano controllando la partita e difendendo il risultato, quando in pieno recupero si assiste al miracolo sportivo.

Kemar Roofe prende palla davanti la sua area, salta un paio di uomini, si decentra un po' sulla destra e, con la linea di centrocampo ancora da superare, scarica un destro terribile che scavalca il portiere belga Bodart fuori dai pali, il pallone si insacca e tutti restano sbigottiti.

Quasi non ci crede nemmeno lui, i compagni lo abbracciano e lui scoppia di gioia. Il goal è favoloso per tutto: azione generale, tecnica nel saltare gli avversari e precisione del tiro che scavalca tanto quanto basta il portiere, in più nel momento decisivo della partita.

Steven Gerrard, che di goal carini se ne intende, a fine partita ha commentato così il goal.

"Gioco a calcio a livello professionistico dal 1998 e questo è il goal più bello che io abbia mai visto con i miei occhi".

Il suo tiro, tra l'altro, rappresenta un record per l'Europa League, essendo il goal segnato da più lontano nella storia della competizione: 49.9 metri.

Kemar Roofe è un attaccante inglese di origini giamaicane, del 1993. Non è mai stato un bomber da 20 goal a stagione, l'anno scorso in forza all' ha segnato 6 goal nel campionato belga. Oggi, ad un'altra squadra belga, ha segnato il goal della vita.