Stallo tra Sergio Ramos e il Real Madrid: ancora nessuna offerta di rinnovo

Il contratto di Sergio Ramos scade a giugno, ma al difensore non è ancora arrivata un'offerta di rinnovo da parte del Real Madrid.

Sergio Ramos è una leggenda del . Il giocatore simbolo, la bandiera a cui aggrapparsi specie dopo il traumatico addio di Cristiano Ronaldo. Eppure il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Il contratto di Sergio Ramos infatti scadrà il 30 giugno 2021 ma al momento la società non ha ancora avanzato un'offerta per il rinnovo. Rinnovo che ad oggi resta la priorità del difensore.

Nonostante la non più verdissima età, compirà 35 anni il prossimo marzo, Sergio Ramos d'altronde è ancora una colonna del Real e la sua volontà sarebbe quella di restare a Madrid fino al termine della carriera, motivo per cui non ha avuto contatti con altri club.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Formalmente il difensore, avendo il contratto in scadenza tra soli sei mesi, sarebbe libero di firmare per qualsiasi altra squadra dal 1 gennaio ma come detto Sergio Ramos aspetta una mossa del Real Madrid.

Arrivato alla Casa Blanca dal nell'estate del 2005, in quindici anni Sergio Ramos ha vinto tutto tra cui 5 , 4 , 4 Mondiali per Club e 3 Supercoppe Europee. Un palmares da numero uno assoluto a cui si aggiungono 1 Mondiale e 2 Europei con le Furie Rosse.

Ecco perché prima di rinunciare a un campione assoluto e leader dello spogliatoio come Sergio Ramos anche al Real ci penseranno molto bene.