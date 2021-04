Stagione quasi finita per Carvajal: infortunio muscolare e almeno 3 settimane di stop

Lesione al muscolo semimembranoso per Dani Carvajal: almeno 3 settimane di stop, proverà a recuperare per l'eventuale finale di Champions League.

Prosegue la maledizione dei terzini destri del Real Madrid: dopo l'adattato Lucas Vazquez (per lui stagione già finita da tempo) è il turno di Dani Carvajal, pure lui costretto ad alzare bandiera bianca.

Lo spagnolo, titolare nella semifinale d'andata di Champions League contro il Chelsea, ha rimediato un problema muscolare, dovendo abbandonare anzitempo il campo per l'entrata di Odriozola.

"Dopo gli esami realizzati oggi al nostro giocatore Dani Carvajal dallo staff medico del Real Madrid - ha comunicato il club spagnolo sul proprio sito ufficiale - è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra".

Il Real, come si può notare, non ha comunicato i tempi di recupero di Carvajal. Secondo quanto appreso da Goal, però, la stagione dell'ex terzino del Bayer Leverkusen potrebbe essere già finita.

Dalle tre settimane in su: è questo il periodo nel quale Carvajal dovrebbe rimanere ai box. Il giocatore potrebbe al massimo recuperare in tempo per l'eventuale finale di Champions League in programma il 29 maggio a Istanbul, ma si tratterebbe di una sorta di miracolo sportivo. E in ogni caso il pass è tutto da conquistare nel ritorno di 'Stamford Bridge'.

A Londra toccherà all'unico terzino destro rimasto a disposizione di Zidane, Alvaro Odriozola, finora impiegato solo in undici occasioni per un totale di 576 minuti: a meno che il tecnico francese non riesca a recuperare in tempo Federico Valverde, schierato in quella posizione a Liverpool ma alle prese con la positività al Covid-19.