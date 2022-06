Stagione infinita per Schmeichel: 66 partite tra club e Nazionale

Il portiere di Leicester e Danimarca ha giocato più di tutti nell'annata appena conclusa: ora un mese e mezzo di pausa prima di tornare in campo.

Una stagione infinita, cominciata nell'estate 2021 con le prime gare di club e di Nazionale, conclusa il 14 giugno con il quarto turno di Nations League 2022/2023. Annata eterna, tra le più lunghe di sempre, che non ha risparmiato i giocatori più rappresentativi dopo la conclusione dei campionati. C'è chi è sceso in campo per più di 60 gare ufficiali.

Il recordman in questo senso è quello di Kasper Schmeichel, portiere del Leicester e della Nazionale danese sceso in campo dal 7 agosto 2021 al 13 giugno 2022 per un totale di 66 partite. Non è sceso in campo solamente in qualche occasione con la maglie delle Foxes, sfiorando comunque l'assurdo numero di 70 gare qualora fosse stato impiegato nelle cinque gare stagionali saltate.

35enne, Schmeichel è ancora uno dei portieri più affidabili della Premier, un'abilità acquisita dal genitore Peter, tra gli estremi difensori più importanti nell'intera storia del calcio. Titolare del Leicester Campione di Premier League sotto la guida di Ranieri, guida la classifica dei più presenti nel 2021/2022.

L'articolo prosegue qui sotto

Dietro di lui Guendozi, Mount e Jota con 63, tutti giocatori di movimento che stupiscono ancor più per il numero di presenze registrate tra club e Nazionale, rispettivamente Marocco, Inghilterra e Portogallo. Tutti e quattro, compreso Schmeichel, si ritroveranno anche ai Mondiali, in un'annata ancor più pressata dal punto di vista del calendario.

Al via a metà novembre, i Mondiali qatarioti vedranno i giocatori convocati prenderà parte alla competizione pochi giorni dopo l'ultimo match di campionato disputato. Un mese di competizioni prima di tornare a disposizione del proprio club e continuare l'annata nel rispettivo torneo.

Per Schmeichel e soci ci sarà ora un mese di pausa, con vacanze limitate in vista del raduno e del ritiro, prima della lunghissima stagione 2022/2023 tra club e Mondiali: il circolo del nuovo calcio continua. Tra polemiche e impegni ravvicinati. A dir poco.