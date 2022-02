La stagione difficile dell'Atletico Madrid in un dato: peggior difesa dall'arrivo di Simeone

Non solo le polemiche, o almeno le ultime, relative alla gestione dello spogliatoio da parte di Diego Pablo Simeone: dopo 10 anni da allenatore dell'Atletico Madrid, il Cholo deve fare i conti anche con un dato assai preoccupante.

Da quando ha iniziato a guidare i Colchoneros, eccezion fatta per il numero finale della prima stagione (arrivò il 23 dicembre sostituendo Manzano, al decimo posto in Liga), l'Atletico Madrid non ha mai subito così tanti goal in campionato.

La formazione di Simeone ha subito, fin qui, 33 reti in 23 gare: e siamo ancora a stagione in corso. Ha superato anche i 31 al passivo del campionato 2012/13, fino alla vigilia dello scorso weekend record negativo della gestione del Cholo.

Insomma, l'Atletico che subisce poco è un ricordo: per intenderci, in Liga finora solo in 5 gare è uscito dal campo senza subire reti (contro l'Elche, contro l'Athletic Bilbao, contro il Barcellona all'andata, contro il Betis e contro il Rayo Vallecano).

Il campionato in corso, oltretutto, è stato il terzo in cui almeno in una gara i Colchoneros hanno subito 4 reti: oltre alla sfida contro il Barcellona di poche settimane fa, terminata 4-2, era già succeso il 11 aprile 2012 contro il Real Madrid di José Mourinho (1-4) e il 16 dicembre 2012, contro il Barça di Tito Vilanova (4-1). In poche parole: la crisi continua.