Stagione deludente per Alexander-Arnold: rischia di saltare gli Europei

Annata negativa per Alexander-Arnold e il suo Liverpool, il ct inglese Southgate non ha escluso sorprese: "Non al livello degli ultimi due anni".

E' uno dei terzini destri più forti al mondo - forse il migliore - eppure rischia di non partecipare ai prossimi Europei: è questo il paradosso che vede coinvolto Trent Alexander-Arnold, stella del Liverpool che, così come la squadra di Klopp, non ha vissuto una stagione particolarmente felice.

Se i 'Reds' rischiano di non prendere parte alla Champions League 2021/2022 in virtù del quinto posto in Premier con ancora tre gare da giocare, il classe 1998 potrebbe clamorosamente dire addio alla manifestazione continentale con i 'Three Lions': colpa di un rendimento che non ha rispecchiato quello mostruoso dell'annata 2019/2020, conclusa con la conquista del campionato inglese dopo ben 30 anni di attesa.

Più di un passaggio a vuoto per Alexander-Arnold, soprattutto in Champions dove la corsa del Liverpool si è arrestata ai quarti di finale contro il Real Madrid: nell'andata in terra spagnola la prestazione dell'esterno è stata assolutamente deludente, in continuità con le difficoltà incontrate lungo tutto l'arco della stagione.

Di questi frequenti incidenti di percorso si è accorto eccome il ct inglese Gareth Southgate, che lo ha escluso dall'ultimo giro delle convocazioni per le qualificazioni mondiali andate in scena a marzo: esclusione motivata con una 'tirata d'orecchie' per le troppe prestazioni non all'altezza e una sorta di monito in vista dell'estate.

"Ci sono aree del terreno di gioco in cui c'è molta competizione e Trent è davvero sfortunato. Non penso che abbia giocato al livello degli ultimi due anni, inoltre James e Trippier stanno avendo una stagione eccezionale con i rispettivi club. Anche Walker è in forma, ci sono tanti altri giocatori che si stanno comportando bene".

L'ultima presenza di Alexander-Arnold con la nazionale inglese è datata ormai 11 ottobre 2020 (Inghilterra-Belgio 2-1 in Nations League) e da allora ha sempre visto da spettatore le partite dei connazionali, complice anche un infortunio al polpaccio che deve averne rallentato l'incredibile ritmo scandito sulla fascia destra.

A giocare a suo vantaggio, comunque, la lista allargata dei convocati per gli Europei: recentemente l'UEFA ha comunicato la possibilità, per i commissari tecnici, di chiamare 26 giocatori anziché i canonici 23, visto e considerato che la variante impazzita del Covid-19 potrebbe creare più di un grattacapo al momento della scelta della formazione da mettere in campo. Dove Alexander-Arnold non ha intenzione di mancare.