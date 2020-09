Stagione del centenario per il Sassuolo: presentate le nuove divise 2020-21

Il Sassuolo presenta l'anteprima delle nuove divise per la stagione del centenario: classica maglia neroverde targata 'Puma'.

Si avvicina l'inizio della nuova stagione di e dopo l'ultimo positivo cammino il si appresta a vivere il campionato del centenario: la società emiliana ha presentato le nuove divise per il 2020-21.

In occasione dei cento anni di vita del club il look della squadra non cambia: si resta con la classica maglia neroverde per la prima divisa, mentre la seconda sarà bianca con dettagli verdi sulle maniche e sul collo.

Le immagini delle nuove maglie realizzate da 'Puma' sono state diffuse dallo stesso Sassuolo tramite il proprio profilo ufficiale 'Twitter': sul petto sarà presente uno speciale stemma con il numero 100 stampato.