La Stagione 2 di eFootball™ 2022 è arrivata: "PES" è free-to-play su più piattaforme - con i fantastici Dream Team Power Pack!

Stagione 2 in corso e aggiornamento da PES a "eFootball™ 2022": tutto quello che c'è da sapere

KONAMI ha annunciato che la versione mobile di eFootball PES 2021 è stata aggiornata a eFootball™ 2022.

Inoltre, sono stati avviati diversi eventi e campagne di gioco sul tema della Stagione 2, sia su console che su cellulare, tra cui alcuni epici Dream Team Power Pack.

Quali sono gli aggiornamenti di eFootball™ 2022?

Il gioco continuerà a presentare i veri nomi dei grandi club europei, le leggende della storia del calcio e gli aggiornamenti settimanali in diretta delle squadre e dei singoli giocatori.

I vari eventi di gioco che caratterizzano la nuova stagione, "European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles, and Prime Players", inizieranno oggi e i giocatori appariranno nei disegni delle carte speciali che raffigurano i club che hanno raggiunto la vetta dei campionati europei nella stagione 2021-2022.

Inoltre, sono ora disponibili pacchetti speciali contenenti 11 giocatori e oggetti di allenamento dei principali club europei partner di KONAMI. Gli utenti possono mettere insieme giocatori potenti, averli subito pronti a giocare e allenare una squadra secondo la propria filosofia calcistica!

Qual è il prezzo di eFootball™ 2022?

Questo gioco è free-to-play su più dispositivi, quindi tutti possono partecipare al divertimento.

Come ottenere eFootball™ 2022 su cellulare

eFootball™ 2022 è finalmente disponibile per i dispositivi mobili. Dopo il successo della serie eFootball PES per cellulari, che ha accumulato oltre 500 milioni di download in tutto il mondo, KONAMI ha portato il nuovo titolo eFootball™ nell'arena mobile!

Sono stati aggiunti nuovi controlli per sperimentare il gioco del calcio moderno, mentre le animazioni dei giocatori e il comportamento della palla sono stati notevolmente rinnovati per offrire lo stesso gioco su cellulare come su console. È inclusa anche la nuova modalità di gioco a squadre "Dream Team".

Scarica eFootball™ 2022 sul cellulare qui

Che cos'è eFootball™ 2022 Dream Team?

La versione mobile di eFootball™ 2022 offre una nuova modalità "Dream Team" che consente agli utenti di creare la propria squadra, come nella versione per console, e offre una nuova esperienza di controllo che permette agli utenti di prendere decisioni e modificare le tattiche di gioco in base alle teorie calcistiche del mondo reale.

"Dream Team" è una nuova modalità in cui gli utenti possono nominare e acquisire i loro giocatori e manager preferiti per creare la loro squadra dei sogni, utilizzando GP e altri oggetti di gioco ottenuti durante il gioco.

I giocatori in gioco possono anche essere sviluppati e potenziati per adattarsi allo stile di gioco dell'utente. L'utente può creare il proprio "Dream Team" combinando i suoi giocatori preferiti, le leggende e i manager per adattarli alla propria filosofia calcistica.

Ogni "stagione" di Dream Team sarà caratterizzata da un evento diverso. Ogni stagione ha un tema che riflette le tendenze del calcio reale, e di conseguenza si terranno diversi eventi, come sfide contro altri utenti e tour contro l'intelligenza artificiale.

Acquisendo giocatori e organizzando squadre in linea con il tema della stagione, gli utenti potranno avanzare negli eventi con un vantaggio sugli altri.

Quali sono le nuove caratteristiche di eFootball™ 2022 Dream Team?

Obiettivi

Sono stati aggiunti nuovi "Obiettivi", con i quali gli utenti possono guadagnare ricompense completando le sfide. Sono ora disponibili anche gli Obiettivi Premium, che possono essere acquistati con le monete eFootball™ per ottenere ricompense più lussuose.

Manager leggendari

Manager leggendari come Johan Cruyff saranno disponibili in futuro come ricompense per gli Obiettivi Premium. I manager leggendari hanno abilità di allenamento diverse da quelle dei manager normali.

Funzione per salvare più piani di gioco

È stata aggiunta una funzione che consente di salvare più piani di gioco. Le squadre per tattiche ed eventi diversi possono essere salvate e richiamate. Ciò consentirà agli utenti di costruire più squadre uniche per diverse stagioni ed eventi, man mano che eFootball™ continua ad evolversi.

Funzione Suggerimenti per il design dei talenti

Abbiamo aggiunto una funzione "Suggerimenti" che migliora automaticamente i parametri nella progettazione dei talenti per far crescere i giocatori.

Cosa sono i Power Pack di eFootball™ 2022 Dream Team?

I Power Pack sono stati aggiunti a eFootball™ 2022 per consentire agli utenti di acquistare i loro giocatori preferiti di alto livello, i giocatori dei loro club preferiti e di costruire le capacità di allenamento del loro Dream Team.

Ogni pacchetto contiene un mix di 11 giocatori e vari oggetti di allenamento. Di seguito sono riportati i vari tipi di pacchetti e il loro contenuto.

Pacchetto Ambassador Premium

Lionel Messi e Neymar Jr., senza dubbio due dei migliori giocatori che abbiano mai calcato i campi da gioco. Per far brillare ancora di più i migliori del mondo, anche alcuni dei loro compagni di squadra saranno presenti in queste confezioni esclusive.

Prezzo: 2.000 monete eFootball™ ciascuna

Questa confezione include: Carta giocatore leggendario x 1 *Disegni esclusivi con firme dei giocatori; Carte giocatore in evidenza x 10; exp. 4000 Programma di allenamento x 15

Pacchetto Club Premium

Un set di giocatori di alto livello dei club più prestanti d'Europa.

Prezzo: 2.000 monete eFootball™ ciascuna

Pacchetto Club

Una confezione con i giocatori della stagione 2021-22 di uno dei nostri club partner europei: Arsenal, AS Roma, Celtic FC e molti altri!

Prezzo: 1.500 monete eFootball™ ciascuna

Questa confezione include: Carte giocatore in primo piano x 11; exp. 4000 Programma di allenamento x 7.

Per saperne di più su eFootball™ 2022 e su come ottenere i Power Pack del Dream Team del vostro club