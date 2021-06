Stadio senza corrente e partita interrotta, Mané furioso: "Il Senegal merita di meglio"

Spiacevole inconveniente in Senegal dove un'interruzione di corrente elettrica nello stadio locale ha costretto alla temporanea sospensione dell'amichevole contro lo Zambia.

La Nazionale di casa, trascinata tra gli altri da Sadio Mané, ha comunque vinto la partita per 3-1 ma al termine della gara lo stesso attaccante del Liverpool ha duramente criticato le autorità per quanto successo.

"Quello che è successo non è degno di un paese calcistico come il Senegal. Penso che debbano fare di meglio. E anche lo stato del terreno è catastrofico. Il popolo senegalese merita di meglio. È deplorevole quello che è successo... Per giocatori di alto livello quando torni a giocare dopo 30-35 minuti diventa complicato".