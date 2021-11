Perchè lo stadio di Inter e Milan si chiama Meazza e San Siro?

L'Olimpico di Roma, lo Stadium di Torino, e ovviamente il Meazza di Milano. Sono loro gli stadi più riconoscibili all'estero, quando si parla di Italia. Tra questi, quello ad aver ospitato il maggior numero di campioni al suo interno è proprabilmente San Siro.

Come accade per diversi impianti europei e mondiali, quando ci si si riferisce allo stadio che ospita le gare di Inter e Milan, si parla sia di San Siro, sia di Meazza. Questo perchè ci si riferisce all'impianto sia relativamente alla zona in cui è situato, sia per la leggenda a cui è intitolato in tempi recenti.

SAN SIRO E MEAZZA

Ufficialmente, il leggendario impianto di Inter e Milan è registrato come Stadio Giuseppe Meazza. Nel 1980 venne intitolato al grande attaccante dell'Inter, tra i più grandi cannonieri nella storia del calcio italiano e non solo. 'Peppino' ebbe modo di giocare anche in rossonero, quando il club si chiamava 'Milano'.

Allora perchè lo stadio viene spesso chiamato San Siro e non Meazza? Semplice, ebbe questo nome quando venne inagurato il 19 settembre 1926 in virtù del quartiere in cui è posto: nella periferia occidentale della città, precisamente nel Municipio 7.

Il quartiere fa parte del comune di Milano da fine '800. Chi era San Siro? Secondo la tradizione il primo vescovo di Pavia, vissuto nel quarto secolo.

SCALA DEL CALCIO

Sovente, il Meazza viene anche chiamato Scala del calcio, come parallelismo al celebre teatro milanese della 'Scala', principale teatro d'opera di Milano. A volte San Siro è soprannominato anche Tempio del calcio, per rimarcare il suo essere l'impianto più grande attualmente presente in Italia.