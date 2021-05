Stacanovista Williams: non salta una partita in Liga da 5 anni

Iñaki Williams non salta una partita di Liga con la maglia dell'Athletic da cinque anni: ha fatto 191 presenze consecutive.

Un primato che di solito spetta a portieri o difensori centrali, non di certo agli attaccanti che di solito ruotano anche parecchio nelle gerarchie dei vari allenatori. Ma Iñaki Williams dal 2016 ad oggi ha sorpreso tutti.

L'attaccante dell'Athletic Club, infatti, non salta una partita di Liga con la maglia biancorossa dal lontano 2016. Ha giocato la bellezza di 191 partite consecutive, ovviamente non tutte dall'inizio e molte di queste non per tutti i 90 minuti.

L'ultima partita saltata in Liga da Iñaki Williams è quella contro il Malaga del 17 aprile 2016. Da quel momento in poi, lo spagnolo è sceso sempre in campo.

Il giocatore tra l'altro è risultato decisivo proprio nell'ultimo incontro di Liga, contro il Siviglia, regalando al suo Athletic il goal della vittoria al 90'.