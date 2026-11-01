Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
First Division A
team-logoSt.Truiden
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoOH Leuven
Guarda su DAZN
GOAL-e
Con il contributo di

St.Truiden-OH Leuven in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

St.Truiden vs OH Leuven
St.Truiden
OH Leuven
First Division A

Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta St.Truiden-OH Leuven oggi in First Division A.

Come vedere St.Truiden-OH Leuven con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

  • Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP (per esempio ExpressVPN) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella qui sopra con la copertura internazionale).
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova la diretta. Registrati al servizio dell’emittente ufficiale o accedi per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

crest
First Division A - Game Week 10
Daio Wasabi Stayen Stadium

Lo St. Truiden ospita l’OH Leuven al Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden in una sfida di First Division A tra due squadre in lotta nelle zone basse della massima serie belga.

La squadra di Frederic De Meyer arriva a questa partita dopo un campionato difficile, anche se i risultati recenti in tutte le competizioni raccontano una storia più complessa di quanto suggerisca la posizione in classifica.

Lo St. Truiden è stato impegnato in Conference League in questa stagione e, nell’ultimo mese, la partecipazione europea ha costretto la rosa a dividersi su più fronti.

Timmy Simons porta l’OH Leuven a Sint-Truiden con una posizione in campionato altrettanto precaria: gli ospiti hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite di First Division A.

Il Leuven ha mostrato capacità di resistere senza però riuscire a trovare con continuità la vittoria. Per allontanarsi dalla zona di pericolo, la squadra di Simons dovrà trasformare i pareggi in successi.

Entrambe le squadre sanno che una vittoria darebbe loro un margine importante in classifica. Di seguito tutti i dettagli per seguire la partita in diretta.

Formazioni St.Truiden - OH Leuven

4-2-3-1
St.Truiden crest
St.Truiden
STT
Formazione
OH Leuven crest
OH Leuven
OHL
3-4-3
L. KokuboL. KokuboJ. PupeJ. PupeT. HataT. HataK. TakaiK. TakaiV. MusliuV. MusliuA. SissakoA. SissakoR. MerlenR. MerlenN. IshiwatariN. IshiwatariI. SebaouiI. SebaouiN. MbukuN. MbukuF. Soelle SoelleF. Soelle Soelleteam-logoD. van den Heuvelteam-logoJ. Lawrenceteam-logoR. NyakossiE. PletinckxE. Pletinckxteam-logoW. GeorgeT. OgiwaraT. OgiwaraS. SchrijversS. Schrijversteam-logoD. OpokuW. BalikwishaW. Balikwishateam-logoR. Mirisolateam-logoE. Addai
OH Leuven crest
OH Leuven
OHL
4-2-3-1
St.Truiden

Formazione titolare

OH Leuven

Panchina

Allenatore

  • F. De Meyer
  • T. Simons

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google