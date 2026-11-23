Come vedere St. Louis City-Los Angeles FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 23 nov 2026 - 20:00 Energizer Park

Il St. Louis City ospita il Los Angeles FC all'Energizer Park in una sfida di Major League Soccer tra due squadre della Western Conference.

I padroni di casa arrivano alla partita con un rendimento altalenante. La squadra di Yoann Damet ha vinto 1-0 sul campo della Houston Dynamo l'8 novembre, ma quel risultato è arrivato dopo tre sconfitte consecutive in MLS.

Prima del successo a Houston, il St. Louis aveva perso contro San Diego, Portland e Real Salt Lake. Ha anche superato il Columbus Crew in US Open Cup dopo un pareggio a reti inviolate.

Anche il LAFC arriva con diversi interrogativi. La squadra di Xavi Tamarit ha perso 2-1 contro i Seattle Sounders nell'ultima partita, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Minnesota United.

Gli ospiti hanno però dimostrato di saper segnare. A ottobre hanno pareggiato 2-2 con i LA Galaxy e battuto l'Austin FC per 3-1.

Anche i precedenti offrono al St. Louis un punto da cui ripartire. A maggio ha battuto il LAFC 2-1 in casa, l'unica vittoria di una delle due squadre in una serie che, per il resto, ha sorriso ai californiani.

Ecco come seguire la partita, con le ultime informazioni sulla diretta.

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