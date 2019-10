St-Etienne-Oleksandrija, goal e autogoal di Gabriel Silva in 6'

Nella partita di Europa League tra Saint-Etienne e Oleksandrija, l'ex Udinese Gabriel Silva è stato capace di segnare e farsi un autogoal in 6'.

Vi ricordate Gabriel Silva? In ha giocato con le maglie di Novara, , e . Il terzino brasiliano non ha lasciato però il segno e da due anni è sbarcato in , dove gioca per il .

#ASSEFCO 1-1 15e : Égalisation du @FCO1948. Gabriel #Silva marque encore, mais dans son but, gêné par un tacle de l'attaquant Ukrainien. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 24, 2019

Oggi i biancoverdi di sono impegnati in , nella sfida contro l'Oleksandrija. Ebbene Gabriel Silva, al suo ritorno dopo un lungo infortunio, è stato capace di realizzare subito il goal all'8' di gioco, per la felicità sua e di tutto il "Geoffroy Guichard".

Ma dopo soli sei minuti, al 14', il terzino ex Udinese si è reso protagonista di un goffo autogoal, che ha rimesso la partita in equilibrio.

Ha fatto tutto lui, prima portando in vantaggio il Saint-Etienne, poi facendo pareggiare l'Oleksandrija. Una cosa è certa però: non si può dire che questa non sia la partita di Gabriel Silva, protagonista nel bene e nel male.