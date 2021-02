Gli squalificati di Serie A: fermato Calabria, due turni a Baronio

Il Giudice Sportivo ha fermato undici giocatori tutti per un turno. Due giornate di squalifica invece per Baronio, membro dello staff di Pirlo.

Sono undici i giocatori fermati dal Giudice Sportivo a seguito di quanto accaduto nelle gare del ventunesimo turno di Serie A.

Tutti non espulsi, saranno costretti a saltare una giornata effettiva di gara poiché ammoniti da diffidati.

Si tratta di Amrabat (Fiorentina, out contro la Sampdoria), Badelj (Genoa, out contro il Torino), Calabria (Milan, out contro lo Spezia), Faraoni e Zaccagni (Verona, entrambi out contro il Parma), Ferrari (Sassuolo, out contro il Crotone), Improta e Ionita (Benevento, entrambi out a Bologna), Svanberg (Bologna, out contro il Benevento), Toloi (Atalanta, out a Cagliari) e Tonelli (Sampdoria, out contro la Fiorentina).

Il Giudice Sportivo ha inoltre deciso di squalificare per due giornate effettive di gara anche Roberto Baronio, collaboratore tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus.

“Per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione insultante”.

Il quadro completo dei giocatori squalificati per il 22° turno di campionato:

