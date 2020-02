Gli squalificati di Serie A dopo la 25ª giornata: fermati Mancini e Dalbert

Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque giocatori di Serie A, tutti per un turno. Si tratta di Dalbert, Mancini, Mateju, Mbaye e Strefezza.

Saranno cinque i calciatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno del campionato di . E’ questo quanto stabilito dal Giudice Sportivo a seguito di quanto accaduto nel corso della 25esima giornata.

Il terzino della , Dalbert, dovrà fermarsi per una partita in virtù dell’espulsione rimediata nel secondo tempo della sfida con il (“Per avere commesso un intervento falloso un un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”). Il brasiliano non ci sarà nel prossimo match contro l’ .

Una giornata effettiva di squalifica anche per Gianluca Mancini della (salterà il ), Ales Mateju del (salterà il ), Ibrahima Mbaye del (salterà la ) e Gabriel Strefezza della (salterà il ).

Altre squadre

Il Giudice Sportivo ha comminato 10mila euro di multa al Brescia per i cori contro la tifoseria del ‘Napoletano Coronavirus’ (“Per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifo-seria interessata”).