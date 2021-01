Gli squalificati di Serie A: un turno a Tonali, salta Milan-Juve

Il centrocampista del Milan è stato espulso contro il Benevento e non sarà a disposizione per la super sfida di mercoledì sera.

Sandro Tonali non sarà a disposizione di Stefano Pioli per -. Dopo il cartellino rosso contro il , è arrivata anche la conferma del Giudice Sportivo di che ha squalificato il centrocampista per un turno.

Dovranno scontare un turno di stop anche gli altri due giocatori espulsi in questa prima giornata del 2021, ovvero Julian Chabot dello e Charalampos Lykogiannis del .

Scatta un turno di squalifica anche per Nico Dominguez ( ), Albin Ekdal ( ), Nahuel Estevez (Spezia), Lucas Leiva ( ) e Cristian Romero ( ), che hanno ricevuto un cartellino giallo da diffidati.