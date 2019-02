Squalificati Serie A: un turno a cinque giocatori, c'è Alex Sandro

Il Giudice Sportivo ha deliberato la squalifica di cinque giocatori per il prossimo turno di Serie A; De Maio l'unico espulso.

L'ultima giornata di Serie A è stata abbastanza 'corretta'. Solo un calciatore espulso, Sebastien De Maio, e quattro cartellini gialli che sono valsi la squalifica ad altrettanti calciatori diffidati. Stiamo parlando di Alex Sandro, Rodrigo Palacio, Riccardo Gagliolo e Simone Missiroli.

Alex Sandro salterà la partita tra Juventus e Frosinone; De Maio non potrà aiutare l'Udinese contro il Chievo; Gagliolo assente contro il Cagliari; Palacio non parteciperà alla trasferta di Roma e infine Missiroli non farà parte della spedizione della SPAL contro la Fiorentina.

Nel comunicato del Giudice Sportivo, purtroppo, si legge anche di una multa di 12mila euro per la Fiorentina. Nella gara contro il Napoli, infatti, "i sostenitori della Viola hanno intonato un coro insultante di matrice territoriale; recidiva".