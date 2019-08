Squalificati Serie A: niente prova tv per Mertens, un turno a Farias e Dawidowicz

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Dawidowicz del Verona e Farias del Lecce: niente prova tv per la simulazione di Dries Mertens.

Archiviata la prima giornata di è arrivato anche il primo verdetto del giudice sportivo: niente prova e dunque nessuna squalifica per Dries Mertens, protagonista delle furiose polemiche sul rigore assegnato da Massa in - .

La notizia era già nell'aria, ma ora è arrivata la conferma: nessuna sanzione per Mertens, accusato di aver simulato sul contatto in area con Castrovilli durante la rocambolesca sfida di Firenze. L'immagine era stata già rivista e analizzata al VAR, che ha convalidato l'iniziale decisione del direttore di gara nonostante i tanti dubbi.

Soltanto un turno di squalifica per il leccese Farias, colpevole di una brutta entrata nel match perso contro l' . Stessa sanzione per Dawidowicz, che durante - aveva commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.