Squalificati Serie A: Insigne ed Emre Can saltano la 25esima giornata

Stop importanti in Serie A per il prossimo turno: non solo squalifiche per Napoli e Juventus, fuori causa anche Berardi e Suso.

Si è chiusa con la vittoria della Roma, in casa contro il Bologna, il 24esimo turno di. Una giornata che ha sancito il +13 della Juventus sul Napoli, nonchè una lotta europea e per non retrocedere sempre più serrata e che coinvolge praticamente ogni squadra del campionato. Ora, puntuali, sono arrivati gli squalificati: nessuna sorpresa, ma stop pesanti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sì, perchè le big dovranno rinunciare a degli elementi fondamentali. E' sopratutto lo stesso Napoli a soffrire un cartellino subito nell'ultima giornata, visto che il giallo è costato al diffato Insigne la squalifica per il 25esimo turno. Out anche Suso, costretto a saltare la sfida contro l'Empoli, comunque sulla carta agevole.

Nella decisiva settimana che vede la Juventus affrontare l'Atletico Madrid in Champions League, i bianconeri avranno Emre Can a riposo per forza di cose, vista l'ammonizione incassanta nel match contro il Frosinone alla fine valso la distanza siderale nei confronti del secondo posto.

Oltre agli squalificati per espulsione (Joao Pedro) e ammonizioni che hanno portato a diffida, il giudice sportivo Mastrandea ha multato con 2000 euro anche Pandev, reo di aver simulato in area avversaria durante il match del Ferraris vinto contro la sua ex Lazio.

Senza Insigne, il Napoli proporrà Mertens come spalla di Milik in avanti. Belga deciso a sfruttare l'occasione per avere più spazio dal 1', perso dall'arrivo di Ancelotti in azzurro. Per il capitano partenopeo dunque spazio assicurato in Europa League, comunque già in discesa dopo il successo a Zurigo.

Milan come detto invece privo di Suso, sempre in campo durante questa stagione di Serie A, con esclusione della gara contro il Frosinone, tra l'altro pareggiata 0-0. Allora fu Castillejo a partire titolare, mossa che potrebbe essere replicata anche contro l'Empoli.

Con la Champions League ed Emre Can squalificato, la Juventus opterà per Bentancur, più due tra Pjanic, Matuidi e Khedira: favorito il tedesco e il francese, mentre il centrocampista bosniaco potrebbe partire dalla panchina.

Saltano la 25esima giornata di Serie A:

Berardi (Sassuolo), Can (Juventus), De Paoli e Giaccherini (ChievoVerona), De Roon (Atalanta), Fofana (Udinese), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Rincon (Torino), Schiattarella (SPAL), Suso (Milan).