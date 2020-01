Squalificati Serie A: due giornate per Balotelli

Due turni di stop a Balotelli per il rosso rimediato in Brescia-Cagliari, Lecce multato per lo striscione esposto dai suoi tifosi contro Conte.

Dopo il cartellino rosso rimediato nei minuti finali di partita contro il , Mario Balotelli è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate.

L'attaccante del è stato ammonito per un'entrata pericolosa, poi la protesta gli è costata il secondo giallo e quindi il rosso. Una giornata scatta per il quinto giallo, l'altra invece per la gestualità e l'espressione rivolta all'arbitro nella protesta.

"[...] per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità".

Balotelli salterà la sfida contro il di venerdì sera e quella dell'1 febbraio contro il .

Squalificato per una giornata Antonio Candreva, arrivato al quinto giallo. Salterà -Cagliari. Fermati anche Bani e Sansone (Bologna), Chabot ( ), Aina e Rincon ( ), Cassata ( ), Dalbert ( ) e Pisacane (Cagliari).

Infine, per lo striscione offensivo nei confronti di Antonio Conte esposto dai propri tifosi in occasione di -Inter, punito il club salentino.