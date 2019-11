Squalificati Serie A: due giornate a Ilicic, salta anche la Juventus

Josip Ilicic salterà due turni dopo l'espulsione rimediata contro il Cagliari. Una giornata a testa per Matri, Cetin, Igor e Obiang.

Espulso contro il per aver rifilato un calcione di pura frustrazione a Lykogiannis, Josip Ilicic inizia malissimo l'avvicinamento alla sfida col : il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere due giornate di squalifica al trequartista dell' .

"Condotta gravemente antisportiva: per avere, al 39° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un calcio ad una gamba; senza conseguenze lesive".

Una pessima notizia sia per Ilicic che per l'Atalanta: lo sloveno salterà infatti non solo la gara in programma domenica prossima in casa della , ma anche il big match contro la , al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali.

C'era curiosità per capire anche l'entità della squalifica comminata ad Alessandro Matri, espulso dopo il fischio finale di - : il centravanti se l'è cavata con un solo turno

"per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento intimidatorio rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa".

IL QUADRO COMPLETO DEGLI SQUALIFICATI DOPO L'11ª GIORNATA

DUE GIORNATE

Ilicic (Atalanta)

UNA GIORNATA

Matri (Brescia)

Cetin ( )

Igor ( )

Obiang ( )