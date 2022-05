Finale Coppa Italia: cosa succede se un giocatore di Juventus e Inter viene espulso in Serie A?

Pochi giorni ancora e Juventus e Inter si affronteranno per l'ultimo atto della Coppa Italia: la finale dello Stadio Olimpico.

Sarà il secondo trofeo di questa stagione conteso dai due club che, a gennaio, hanno dato vita a una gara emozionante per la Supercoppa Italiana, poi vinta dalla formazione di Simone Inzaghi.

Prima della finale di Coppa Italia, però, un importante turno di campionato: l'Inter affronta l'Empoli, la Juventus il Genoa. Cosa succede in caso di squalifica rimediata in Serie A? Quando verrà scontata? Analizziamo il regolamento.

SQUALIFICA SERIE A IN COPPA ITALIA: QUANDO VIENE SCONTATA

Se uno o più giocatori vengono squalificati durante o in occasione delle gare di campionato di Serie A, questi dovranno scontare la squalifica nel turno successivo nella stessa competizione.

Contrariamente a quanto accaduto in Supercoppa Italiana (il caso di Cuadrado, diffidato e ammonito contro la Roma in campionato prima della finale contro l'Inter, saltata per questo motivo, è diverso in quanto esiste una continuità di competizione tra Serie A e Supercoppa Italiana), i due tornei sono considerati diversi, come recita il codice di giustizia sportiva all'articolo 19 comme 5 e 6.

"5. Per le gare di Coppa Italia [...] i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia [...] si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia [...]".

Per questo motivo, viceversa, anche chi è viene squalificato in Coppa Italia (o in finale della stessa) non dovrà scontare la propria sanzione in Serie A.