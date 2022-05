Squalificati dopo l'ultima giornata di Serie A: quale partita saltano

Con la Serie A che volge al termine, si iniziano a fare i conti per la prossima stagione 2022/23. Compresa la questione diffidati e squalificati. Come funziona per la Serie A?

DIFFIDATI E SQUALIFICATI SERIE A ALL’ULTIMA GIORNATA

Mentre tutte le ammonizioni e le diffide nella nuova stagione verranno cancellate e azzerate, le squalifiche resteranno e andranno scontate nella nuova stagione.

QUALE PARTITA SALTANO GLI SQUALIFICATI DELL’ULTIMA GIORNATA

Chi rimarrà in Serie A sconterà la squalifica nella 1ª giornata della nuova stagione 2022/23, così come chi andrà a giocare in altri campionati.

La prima partita della nuova stagione, però, sarà la Supercoppa Italiana del 12 agosto, che anticiperà la prima giornata del 13-14 agosto.

Attenzione dunque agli squalificati di Inter, Milan e Juventus: due di queste (nerazzurri sicuri) si sfideranno in Supercoppa Italiana e i giocatori con una squalifica pendente salteranno proprio quest’ultima partita.

GIOCATORI SANZIONATI ALL’ULTIMA GIORNATA