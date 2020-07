Squalificati 12 giocatori per l'ultima di Serie A: torneranno nel 2020/2021

Da Pjanic a Rebic, diversi giocatori finiscono già con la 37esima giornata la propria stagione: squalificati, saranno in campo nella prossima annata.

Vanno in vacanza prima dei propri compagni, qualche giorno in anticipo. Nel 37esimo turno di sono stati infatti squalificati per espulsioni o somma di ammonizioni: non potranno esserci nella prossima giornata, quella che chiuderà il tribolato torneo 2019/2020.

Per 12 giocatori l'appuntamento è alla prossima stagione, anche se alcuni di loro potrebbero non esserci tra calciomercato e retrocessioni. Non ci sarà sicuramente Miralem Pjanic, che causa somma di gialli saluta anzitempo la in Serie A, visto il passaggio al : giocherà comunque in l'ultima o le ultime gare in bianconero.

Papetti è invece retrocesso in Serie B con il , ma in caso di cessione in Serie A salterà la prima gara del 2020/2021. Se saranno confermati nelle loro attuali squadre, non giocheranno la prima sfida della prossima annata, al via tra poco meno di due mesi, anche Rog, Ghezzal, Paz, Rebic, Kucka, Mancini, Bereszynski, Obiang, Lyanco e Meitè.