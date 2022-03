Squalifica scontata, Mourinho ironico sui social: "Fuori di prigione"

Le ultime due di Serie A le ha seguite lontano dalla panchina: al Picco di La Spezia addirittura in pullman, come testimoniato sui social. Da domani José Mourinho potrà tornare a guidare la sua Roma dall'area tecnica.

L'allenatore portoghese ha scontato le due giornate di squalifica che gli sono state inflitte dopo la sfida contro il Verona e che gli ha fatto saltare le gare contro Spezia e Atalanta.

La Roma partirà nelle prossime ore in direzione Olanda per affrontare il Vitesse nell'andata degli ottavi di finale di Conference League e Mourinho sarà con la sua squadra, così come alla Dacia Arena, nel prossimo weekend, contro l'Udinese.

Con ironia, il portoghese ha voluto precisare il suo ritorno in panchina con ironia pungente.

"Fuori di prigione, pronto a viaggiare per la Conference League".

Fotografato poggiato alla rete, con viso serio, Mourinho ha fatto riferimento alla fine della sua squalifica, nel suo stile.