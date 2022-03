Squalifica per la mascotte dell'Atletico Mineiro: "intimidazione" agli avversari

Un caso davvero curioso arriva dal Brasile dove a essere squalificato non è un giocatore o un allenatore bensì la mascotte della squadra e in particolare dell'Atletico Mineiro.

Il Galo Doido, questo il nome della mascotte, è stato fermato per una giornata dalla Federcalcio dello Stato del Minas Gerais a causa della reazione al goal degli avversari durante il derby contro il Cruzeiro.

La mascotte dell'Atletico Mineiro infatti si è lanciata in una corsa giudicata 'intimidatoria' nei confronti dei giocatori del Cruzeiro rendendo necessaria una sanzione, comminata come si legge nel comunicato per "adottare misure pedagogiche e arginare episodi simili".

Il Galo Doido, quindi, non sarà presente a bordo campo in occasione dell'ultima gara del Campionato Mineiro che vedrà l'Atletico affrontare il Caldense.

Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, si vede la mascotte raggiungere i calciatori avversari che esultavano per il goal del momentaneo vantaggio invitandoli a interrompere i festeggiamenti. Evidentemente in modo troppo energico e oltre le righe.