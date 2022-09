Squalifica Di Maria: quante giornate rischia e quali partite salta

L'argentino è stato espulso contro il Monza per una gomitata a Izzo: quante giornate rischia e quali partite salta

Angel Di Maria ha rimediato la sua prima espulsione in Serie A e con la maglia della Juventus nella sfida di campionato contro il Monza.

L'argentino, in seguito ad un intervento falloso subìto, ha reagito veemente nei confronti di Armando Izzo colpendolo al petto con una gomitata.

Per l'arbitro Maresca non ci sono stati dubbi: rosso diretto per il Fideo e Juventus in dieci per tutto il rimanente della gara in terra brianzola.

Un brutto colpo sia per Massimiliano Allegri che per il numero 22 bianconero che, nei prossimi giorni, conoscerà l'entità di una squalifica che si preannuncia piuttosto pesante.

QUANTE GIORNATE RISCHIA DI MARIA

Dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza, Di Maria rischia un lungo stop: nel caso in cui il referto arbitrale ravvisi una condotta gravemente antisportiva, l'ex PSG sconterà una squalifica di due giornate.

Nel caso in cui venisse invece accertata la condotta violenta, i turni di squalifica salirebbero a tre.

QUALI PARTITE RISCHIA DI SALTARE DI MARIA

In caso di condotta gravemente antisportiva, con conseguenti due giornate di squalifica, Di Maria salterà - dopo la sosta - le due gare di campionato contro Bologna e Milan.

Qualora venisse riconosciuta la condotta violenta, oltre alle gare contro felsinei e rossoneri, l'argentino salterebbe anche il derby contro il Torino.