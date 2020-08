Le squadre qualificate ai gironi di Champions League

Tutti i club che giocheranno la fase a gironi della Champions League 2020/2021: per l'Italia in campo Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.

Chiusa la stagione 2019/2020 tra mille difficoltà dovute alla pandemia di coronavirus, è ripartita la . L'edizione 2020/2021 vedrà tutti i club andare a caccia del Campione in carica e in bavaresi partire come favoriti per il bis con Flick in panchina e Lewandowski in attacco.

Dopo i turni preliminari, comincerà la Champions League vera e propria con il rito dei sorteggi e dunque i gironi per conoscere le qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Tra i team presenti anche alcune sorprese da diversi tornei europei.

CHAMPIONS LEAGUE, LE SQUADRE QUALIFICATE

REAL MADRID

BARCELLONA

ATLETICO MADRID

SIVIGLIA

LIVERPOOL

MANCHESTER CITY

MANCHESTER UNITED

CHELSEA

JUVENTUS

INTER

ATALANTA

LAZIO

BAYERN MONACO

BORUSSIA DORTMUND

LIPSIA

BORUSSIA MONCHENGLADBACH



MARSIGLIA

RENNES

ZENIT SAN PIETROBURGO

LOKOMOTIV MOSCA

PORTO

BRUGES

SHAKHTAR DONETSK

ISTANBUL BASAKSEHIR

AJAX

CHAMPIONS LEAGUE, QUANTE SQUADRE MANCANO?

Il quadro delle qualificate pronte per i sorteggi sarà completo non appena le ultime dieci approderanno alla fase a gironi dopo i playoff. Sei squadre mancano all'appello: , Krasnodar, e Slavia Praga attendono ulteriori otto squadre per poter giocare l'ultimo turno preliminare e dunque sognare i gruppi di Champions League.