Le squadre qualificate alla Champions League 2021/2022

Tutti i club che giocheranno i gironi di Champions: dalle squadre italiane a quelle inglesi, le 32 protagoniste del torneo europeo.

Dopo la vittoria del Bayern Monaco nel 2020, nel 2021 la Champions League ha una nuova regina. Si guarda già al futuro, con l'edizione 2021/2022 al via in estate, in attesa delle rivoluzioni del 2024, che vedranno 36 squadre nella fase a gironi e non più 32, confermate invece per la prossima annata.

Per ora conferma di quattro squadre italiane, spagnole, inglesi e tedesche nella fase a gironi, con almeno due rappresentanti francesi e portoghesi e così via. Un posto assicurato anche per i campioni rispettivi di Belgio, Olanda, Russia e Ucraina. Sperano di entrarci anche Turchia e Austria, che dovranno passare però per i playoff, alla pari di tante altre, in lotta nei turni preliminari.

CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022, LE SQUADRE DEI GIRONI

Manchester City, Manchester United (due posti da determinare)

Inghilterra

Spagna

Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Siviglia

Italia

Inter (tre posti da determinare)

Germania

Bayern Monaco, Lipsia (tre posti da determinare)

Francia

Due posti da determinare

Portogallo

Sporting Lisbona, Porto

LE SQUADRE AI PLAYOFF

Fase campioni: Salisburgo (Austria), Besiktas (Turchia), sei squadre dal terzo turno

(Austria), (Turchia), sei squadre dal terzo turno Fase piazzate: quattro squadre dl terzo turno

LE SQUADRE AL TERZO TURNO

Fase campioni: Rangers (Scozia), Campione di Danimarca, dieci squadre da determinare

(Scozia), Campione di Danimarca, dieci squadre da determinare Fase piazzate: Shakhtar Donetsk (Ucraina), terza classifica in Francia, terza in Portogallo, seconda in Russia, seconda in Belgio, tre qualificate dal secondo turno

LE SQUADRE AL SECONDO TURNO

Fase campioni: Young Boys (Svizzera), Campione di Cipro, Campione della Repubblica ceca, diciasette qualificate dal primo turno

Fase piazzate: Celtic (Scozia), seconda in Olanda, seconda in Turchia, seconda in Austria, seconda in Danimarca, seconda in Repubblica Ceca

LE SQUADRE AL PRIMO TURNO

Teste di serie: Olympiacos (Grecia), Ferencvaros (Ungheria), Malmo (Svezia), Campione di Serbia,

LE SQUADRE AL TURNO PRELIMINARE

Campione del Kosovo, Campione delle Far Oer, Campione di Andorra, Campione di San Marino

(Olanda),(Belgio),(Russia),(Ucraina)