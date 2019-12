Squadra dell'anno UEFA 2019: candidati De Ligt, Koulibaly, Fabian Ruiz e Cristiano Ronaldo

Sono 4 gli 'italiani' candidati a far parte della squadra dell'anno eleggibile dai tifosi sul sito dell'UEFA: De Ligt, Koulibaly, Fabian Ruiz e CR7.

Quattro 'italiani' potrebbero far parte della squadra dell'anno dell'UEFA per il 2019. I candidati sono di e , due per parte: Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo tra i bianconeri, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly in casa azzurra.

L'undici, eleggibile da tifosi ed appassionati collegandosi sul sito ufficiale dell'UEFA, sarà annunciato in seguito al maggior di numero di voti ottenuti da ciascuno dei calciatori inseriti nella lista dei papabili.

Oltre a De Ligt, CR7, Fabian e Koulibaly, l'elenco dei candidati a comporre l'undici 2019 dell'UEFA vede la presenza di nomi di grosso calibro. Di seguito la rosa completa.

PORTIERI

Alisson ( ), Ederson ( ), Oblak ( ), Onana ( ) e Ter-Stegen ( ).

DIFENSORI

Jordi Alba (Barcellona), Alexander Arnold (Liverpool), Azpilicueta ( ), Blind (Ajax), De Ligt (Juventus), Gimenez (Atletico Madrid), Kimmich ( ), Koulibaly (Napoli), Laporte (Manchester City), Piquè (Barcellona), Sergio Ramos ( ), Robertson (Liverpool), Tagliafico (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Vertonghen ( ) .

CENTROCAMPISTI

Thiago Alcantara (Bayern), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes ( ), De Bruyne (Manchester City), De Jong (Barcellona), Di Maria ( ), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Kantè (Chelsea), David Silva (Manchester City), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax) .

ATTACCANTI

Aguero (Manchester City), Aubameyang ( ), Firmino (Liverpool), Gnabry (Bayern), Hazard (Real Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern), Manè (Liverpool), Mbappè (PSG), Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Tadic (Ajax).