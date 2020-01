Squadra del 2019 UEFA: ci sono Ronaldo e De Ligt

L'UEFA ha ufficializzato il Team Of The Year 2019: presenti due bianconeri, ben 5 giocatori del Liverpool. Ci sono anche Messi e Lewandowski.

L'UEFA ha ufficializzato il Team Of The Year 2019, l'undici dei migliori giocatori dello scorso anno. Domina ovviamente il campione d'Europa, ma anche la riesce a dire la sua.

Sono due i giocatori bianconeri che si sono ritagliati uno spazio: Matthijs De Ligt, autore di una straordinaria con l' e protagonista anche con l' , e Cristiano Ronaldo, vincitore della con il e sempre protagonista in bianconero.

Difesa quasi tutta 'Reds' con Alisson in porta, Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie, van Dijk vicino al connazionale bianconero. Il quinto del Liverpool è Mané.

In attacco, insieme al senegalese, ci sono Lewandowski e Leo Messi, dominatori in e in . A centrocampo trovano invece spazio Frenkie De Jong e Kevin De Bruyne.