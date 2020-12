Sputo in faccia all'avversario: cinque turni di squalifica per Thuram

Marcus Thuram è stato squalificato per cinque giornate, più una sospesa fino al 21 dicembre 2021. Pagherà anche una multa salata.

Tutto come previsto. Dopo il bruttissimo gesto di sabato pomeriggio, è arrivata puntuale la stangata del giudice sportivo per Marcus Thuram.

Il figlio d'arte infatti è stato squalificato per cinque turni più uno, sospeso fino al 21 dicembre 2021, in seguito allo sputo nei confronti di Posch, terzino dell' . Episodio per cui Thuram era stato espulso dall'arbitro tramite il VAR.

Thuram aveva immediatamente chiesto scusa per l'accaduto ed era stato multato anche dal Moenchengladbach. Ora ecco la stangata che gli impedirà di scendere in campo nelle prossime cinque partite di .

Il talento francese quindi salterà tra le altre anche la gara contro il e quella di Coppa di in programma domani, mentre rientrerà col Borussia il 22 gennaio. Non solo.

Thuram è stato condannato anche a pagare una multa da 40 mila euro. Multa che si somma a quella che gli aveva già comminato il club.