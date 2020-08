Spunto interessante per Sarri: Frabotta pimpante contro la Roma

In occasione della prima sconfitta stagionale della Juventus allo Stadium, sulla sinistra ha fatto il suo debutto un prospetto interessante.

La pensa al . Una sfida vitale, tra aspetto tecnico e finanziario, caricata a dovere anche dal numero uno della Continassa - Andrea Agnelli - in occasione della presentazione di Andrea Pirlo in qualità di nuovo tecnico dell'Under 23.

La concentrazione, quindi, in casa bianconera è rivolta agli uomini guidati da Rudi Garcia. Alle porte un match complicato, con i transalpini forti del successo di misura maturato al 'Parc OL' all'andata degli ottavi di .

Ecco perché, contro la , Maurizio Sarri ha spostato l'attenzione verso un turnover ragionato con vista Europa che conta. Una strategia ovvia che, tra le varie scelte, ha portato Cristiano Ronaldo sugli spalti dello Stadium per un sabato sera all'insegna del relax. Missione chiara: vietato rischiare.

Insomma, contesto altamente sperimentale, con un nuovo debutto tra i grandi della Vecchia Signora: Gianluca Frabotta. Laterale che agisce sul fronte mancino, classe 1999, punto di riferimento dell'Under 23 guidata da Fabio Pecchia, con quest'ultimo pronto a tuffarsi in una nuova avventura professionale dopo aver conquistato la Coppa di categoria.

Schierato dall'inizio contro i giallorossi, al calciatore romano non sono tremate le gambe, affatto. Il tutto, e non è poco, sfiorando la rete con un mancino a incrociare. Formatosi nel vivaio del , dove si è fatto apprezzare rapidamente tra Under 17 e Primavera, Frabotta nella stagione 2016-17 è stato convocato nell'élite nostrana per la prima volta da Roberto Donadoni.

Quando? In occasione del match di contro l' . Poi, a supportare la vecchia e sana gavetta, ecco un'annata divisa tra Renate e Pordenone. In terra friulana, inoltre, il calciatore capitolino ha collezionato 7 presenze, aiutando i neroverdi a centrare la storica promozione nella cadetteria.

Dopodiché, a titolo definitivo, semaforo verde al passaggio dal Bologna alla Juventus. E qui, sostanzialmente, il percorso di crescita rappresenta la più pura attualità. Segnali incoraggianti, ma mantenendo i piedi ben piantati al suolo.

Musica per le orecchie di Pirlo che, dal canto suo, è chiamato a ottimizzare gli effettivi a disposizione. Attendendo, inoltre, innesti importanti da un mercato che vedrà protagonisti Fabio Paratici, Federico Cherubini e Claudio Chiellini, con la stretta collaborazione di Marco Storari, pronto a prendere il posto di Filippo Fusco nel ruolo di supervisore dell'Under 23.

Un sogno realizzato, per Frabotta. Uno spunto interessante, per Sarri. A maggior ragione considerando come, in quella zona del campo, il tecnico bianconero abbia riscontrato diversi problemi nel trovare in casa una valida alternativa ad Alex Sandro.

Impossibile, nell'immediato, andare oltre di pensiero. Ma nel calcio, si sa, la sorpresa è sempre dietro l'angolo. In definitiva, il ragazzo ha risposto presente. E chissà che, in chiave progettuale, non possano emergere nuove opportunità da sfruttare con la medesima personalità messa in mostra con la Roma.